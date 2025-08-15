Citigroup otvára dvere kryptu: Zvažuje služby pre stablecoiny aj správu ETF

Citigroup, jedna z najväčších bánk na svete, zvažuje vstup do oblasti správy stablecoinov a digitálnych aktív, čím reaguje na nedávne legislatívne zmeny v USA, ktoré otvárajú nové príležitosti pre tradičné finančné inštitúcie v sektore kryptomien.
Podľa vyjadrenia Biswarupa Chatterjeeho, globálneho šéfa pre partnerstvá a inovácie v divízii služieb Citigroup, je banka pripravená poskytovať úschovu pre vysoko kvalitné aktíva, ktoré slúžia ako zabezpečenie stablecoinov. Nový americký zákon totiž vyžaduje, aby projekty stablecoinov držali bezpečné aktíva, ako sú štátne dlhopisy alebo hotovosť, čo vytvára priestor pre tradičné banky ponúknuť tieto služby.
Citigroup zároveň zvažuje aj vlastnú emisiu stablecoinu a rozšírenie do správy digitálnych aktív, ktoré kryjú kryptomenové investičné produkty, napríklad ETF. Iba bitcoinový ETF od BlackRocku (iShares Bitcoin Trust) má trhovú kapitalizáciu okolo 90 miliárd USD, a dopyt po kvalitnej úschove podkladových kryptomien stále rastie. Doteraz tomuto segmentu dominuje Coinbase, ktorá podľa vlastného vyjadrenia spravuje viac ako 80 % emitentov ETF.
Okrem custody služieb Citi testuje aj blockchainové riešenia pre platby v reálnom čase – napríklad tokenizované prevody amerických dolárov medzi účtami v New Yorku, Londýne a Hongkongu 24/7. Do budúcnosti chce banka klientom umožniť odosielať stablecoiny, zamieňať ich za fiat meny a realizovať okamžité platby.
Citigroup pristupuje k téme s ohľadom na regulačné požiadavky, bezpečnostné opatrenia a riziká prania špinavých peňazí, najmä pri cezhraničných prevodoch. Všetky digitálne aktíva budú musieť byť pred akvizíciou overené z hľadiska legálneho pôvodu, uviedol Chatterjee.
Tento krok zo strany Citigroup naznačuje, že krypto a tradičné financie sa začínajú výrazne zbližovať, pričom veľké banky môžu byť kľúčom k širšej adopcii digitálnych mien v každodenných platbách aj v inštitucionálnom investovaní.
Graf C.US (D1)
Akcie spoločnosti Citigroup pokračujú v jednoznačnom rastovom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 95,43 USD, blízko svojho lokálneho maxima. Cena sa stabilne drží nad kĺzavým priemerom EMA 50 (87,89 USD) aj SMA 100 (78,47 USD), čo potvrdzuje silné býčie nastavenie trhu.
RSI na úrovni 63,4 poukazuje na silný nákupný záujem, no zároveň sa už blíži k hranici prekúpenosti, čo môže signalizovať možné krátkodobé spomalenie rastu.
MACD zostáva v pozitívnom teritóriu a drží si rozostup nad signálnou líniou, hoci momentum rastu sa mierne spomalilo.
Celkový technický obraz ostáva pozitívny. Ak sa cena udrží nad hranicou 90 USD a bude pokračovať v raste, môže otestovať ďalšiu psychologickú hranicu na 100 USD. Krátkodobá podpora sa očakáva v oblasti EMA 50, ktorá bude kľúčová pre udržanie aktuálneho býčieho trendu.
Zdroj: xStation5
