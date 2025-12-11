Cloudové tržby Oracle sklamali, akcie klesli o viac než 13 % pre obavy z návratnosti investícií do AI

-
Akcie Oracle klesli o viac než 13 % po slabých cloudových výsledkoch.
-
Rast cloudovej divízie nedosiahol trhové očakávania, aj napriek celkovému rastu príjmov.
-
Firma výrazne navýšila výdavky na dátové centrá a AI, čo vyvolalo otázky o návratnosti.
-
Výsledky negatívne ovplyvnili aj širší technologický sektor a trhový sentiment voči AI.
-
Akcie Oracle klesli o viac než 13 % po slabých cloudových výsledkoch.
-
Rast cloudovej divízie nedosiahol trhové očakávania, aj napriek celkovému rastu príjmov.
-
Firma výrazne navýšila výdavky na dátové centrá a AI, čo vyvolalo otázky o návratnosti.
-
Výsledky negatívne ovplyvnili aj širší technologický sektor a trhový sentiment voči AI.
Slabší rast cloudu otriasol dôverou investorov
Spoločnosť Oracle Corp. zverejnila výsledky za posledný štvrťrok, ktoré zaostali za očakávaniami trhu, najmä v oblasti cloudových služieb a infraštruktúry. Aj keď tržby medziročne vzrástli, tempo rastu cloudovej divízie sklamalo, čo viedlo k poklesu akcií o viac než 13 %. Investori tak spochybňujú rýchlosť návratnosti rozsiahlych investícií do AI infraštruktúry.
Zdroj: xStation5
Výdavky rastú, zisky zatiaľ meškajú
Oracle vykázal tržby približne 16,1 miliardy USD, ale nedosiahol konsenzus analytikov. Cloudové divízie rástli, no nie dostatočne. Firma zároveň zvýšila kapitálové výdavky na budovanie AI-ready dátových centier, čo vyvolalo obavy o načasovanie návratnosti.
Trh reagoval výpredajom
Pokles akcií Oracle sa odrazil aj na širších trhoch — technologický index Nasdaq oslabil a investori opäť prehodnocujú ocenenia AI-firiem. Spochybňuje sa, či sa aktuálna úroveň výdavkov v AI sektore dá udržať a efektívne monetizovať.
Zadlženie a konkurenčný tlak
Spoločnosť Oracle sa zároveň stretáva s otázkami ohľadom zadlženia a efektivity expanzie. V prostredí silnej konkurencie, kde dominujú firmy ako Amazon, Microsoft a Google, bude musieť preukázať, že jej investície budú mať dlhodobý zmysel a návratnosť.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Rivian Automotive: Vychádzajúca hviezda alebo meteor?
US OPEN: Valuácie pod tlakom uprostred vlny deregulácií
Sabadell vylúčil Cerberus z obchodov s problémovými úvermi kvôli právnym sporom
Akcie Bayeru prudko rastú vďaka nádeji na vyriešenie sporu okolo Roundupu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.