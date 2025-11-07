CNH Industrial znižuje výhľad zisku – slabý dopyt a clá zrazili akcie o viac než 12 %

- CNH znížila výhlaď zisku na rok 2025 na 44–50 centov na akciu kvôli slabému dopytu a nadbytkom zásob u distribútorov.
- Spoločnosť obmedzila výrobu traktorov a kombajnov, aby predišla nadmerným zásobám.
- Zisk zaostal za očakávaniami, no tržby prekonali predpovede.
- Firma čelí dopadom amerických ciel a prispôsobuje svoje dodávateľské reťazce.
Výrobca poľnohospodárskych a stavebných strojov CNH Industrial oznámil zníženie celoročného výhľadu zisku, čo spôsobilo prepad akcií o viac ako 12 % v premarkete. Spoločnosť tak reaguje na slabnúci dopyt po traktoroch a zberových strojoch, kvôli ktorému úmyselne znížila produkciu, aby zabránila nadbytku zásob.
CNH, známa značkami Case IH a New Holland, uviedla, že v roku 2025 vyrobila menej kusov než vlani, čo v kombinácii s nižším objemom predaja negatívne ovplyvnilo marže. Poľnohospodári obmedzujú nákupy novej techniky pre nízke ceny plodín a rastúce prevádzkové náklady, čo vedie k odkladaniu väčších investícií.
Útlm predaja a problémy distribútorov
Oslabený dopyt spôsobil, že predajcovia čelia nadmerným skladovým zásobám a preto obmedzujú ďalšie objednávky. Táto kombinácia faktorov viedla CNH k zníženiu upraveného výhľadu zisku na rok 2025 na 44 až 50 centov na akciu, oproti predchádzajúcemu rozsahu 50–70 centov.
Trhový konsenzus počítal s ročným ziskom okolo 59 centov.
Dopad amerických ciel a prevádzkové výsledky
Spoločnosť tiež upozornila na negatívny dopad rozšírenia ciel na oceľ a hliník v USA z augusta 2025, ktoré zvýšili jej nákladové zaťaženie. V reakcii na to upravila dodávateľské reťazce, znížila zásoby a prestavila ceny, aby časť dopadov zmiernila.
Za tretí kvartál CNH vykázala tržby 4,39 miliardy USD, čo prekonalo očakávania trhu (3,91 mld. USD). No upravený zisk na akciu bol iba 8 centov, čo zaostalo za odhadom analytikov vo výške 13 centov.
Graf CNHI.IT (D1)
Akcie spoločnosti CNH Industrial sa po zverejnení zníženého výhľadu zisku a slabších výsledkov prudko prepadli a aktuálne sa obchodujú na úrovni 8,05 EUR, čo predstavuje výrazný denný pokles o viac než 12 %. Z technického pohľadu sa cena akcie nachádza hlboko pod kĺzavými priemermi EMA 50 (9,31 EUR) a SMA 100 (10,08 EUR), čo potvrdzuje dlhodobo negatívny trend.
RSI klesol na úroveň 24,1, teda hlboko do prepredaného pásma, čo síce naznačuje extrémny stav, no v prostredí silne negatívneho sentimentu to nemusí znamenať okamžitý obrat.
Bez silnej technickej podpory alebo pozitívneho fundamentálneho impulzu môže cena ďalej oslabovať. Najbližšia opora môže ležať až v psychologickej zóne okolo 7,50 EUR, zatiaľ čo prvú rezistenciu tvorí úroveň 8,74 EUR, kde sa cena naposledy konsolidovala.
Zdroj: xStation5
