Coinbase rozširuje záber do privátnych trhov – kupuje Echo za 375 miliónov dolárov

- Coinbase kupuje Echo za cca 375 miliónov USD.
- Kľúčovým aktívom akvizície je platforma Sonar pre verejné a privátne tokenové predaje.
- Doteraz cez Echo investori vložili viac ako 200 miliónov USD do nových projektov.
- Strategickým cieľom je do budúcna rozšírenie o tokenizované cenné papiere a reálne aktíva.
- Coinbase kupuje Echo za cca 375 miliónov USD.
- Kľúčovým aktívom akvizície je platforma Sonar pre verejné a privátne tokenové predaje.
- Doteraz cez Echo investori vložili viac ako 200 miliónov USD do nových projektov.
- Strategickým cieľom je do budúcna rozšírenie o tokenizované cenné papiere a reálne aktíva.
Spoločnosť Coinbase Global Inc. oznámila akvizíciu investičnej platformy Echo za približne 375 miliónov dolárov. Cieľom tohto strategického kroku je posilniť postavenie Coinbase v oblasti privátnych trhov s digitálnymi aktívami.
Transakcia bola financovaná kombináciou hotovosti a akcií a zahŕňa integráciu platformy Sonar. Táto technológia umožňuje začínajúcim krypto projektom získavať financovanie prostredníctvom verejných tokenových emisií, ktoré si projekty môžu samy hostovať. Súčasťou ponuky je aj možnosť privátnych tokenových kôl, ktoré už v minulosti pomohli projektom získať viac ako 200 miliónov dolárov od investičných skupín.
Coinbase v oficiálnom oznámení uviedla, že sa najprv zameria na verejné tokenové predaje prostredníctvom Sonaru, no v budúcnosti plánuje rozšírenie o tokenizované cenné papiere a reálne aktíva, čo bude možné práve vďaka infraštruktúre Echo.
Táto akvizícia potvrdzuje snahu Coinbase diverzifikovať svoju ponuku mimo tradičných burzových služieb a stať sa kľúčovým hráčom aj v oblasti primárneho trhu a tokenizácie majetku.
Graf COIN.US (D1)
Akcie spoločnosti Coinbase sa aktuálne obchodujú na cene 343,62 USD. Dnešná sviečka prerazila späť nad kĺzavý priemer EMA 50 (336,91 USD) aj nad SMA 100 (329,29 USD), čo možno vnímať ako pozitívny technický signál a potenciálny začiatok nového rastového impulzu. RSI sa nachádza na hodnote 51,0, čo značí neutrálnu zónu – trh nie je ani prekúpený, ani prepredaný, a priestor na rast tak zostáva otvorený. MACD sa blíži k potenciálnemu býčiemu prekrižovaniu, zatiaľ čo histogram naznačuje postupné oslabovanie predchádzajúceho klesajúceho trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Dennie zhrnutie – Korekcia na Wall Street pre americké exportné obmedzenia voči Číne a slabšie výsledky firiem
Google Quantum Echoes – prelom v kvantovom počítaní
Tieto akcie vystrašili investorov pred tohtoročným Halloweenom🎃 — Trhoví porazení roku 2025
Výhlaď výsledkov IBM: Naplní „starý otec IT priemyslu“ očakávania?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.