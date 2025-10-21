GM zvyšuje výhlaď vďaka silnému dopytu po pick-upoch – clo na diely má menší dopad

- GM zvyšuje výhlaď zisku na 12–13 miliárd USD pre rok 2025 vďaka silnému dopytu po pick-upoch.
- Výsledok za Q3: 2,80 USD na akciu, nad odhadmi, ale pod výsledkom z minulého roka.
- Firma profituje z predĺženej úľavy na dovozné clo pre domácu výrobu v USA.
- Segment EV vykazuje straty – spoločnosť prechádza reštrukturalizáciou a očakáva zníženie strát od roku 2026.
Spoločnosť General Motors oznámila lepšie výsledky za tretí kvartál a zvýšila svoj celoročný ziskový výhlaď, a to aj napriek napätiu v oblasti ciel a neistote ohľadom elektromobility. Za silnými číslami stoja najmä vyššie predaje pick-upov a SUV s vyššou maržou, ako aj úľava od ciel zavedených administratívou Donalda Trumpa.
GM aktuálne očakáva upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 12 až 13 miliárd USD za rok 2025, čo je zvýšenie oproti predchádzajúcemu rozpätí 10–12,5 miliardy USD. Táto revízia prichádza v čase, keď firma profituje z miernejších emisných pravidiel a pokračujúceho silného domáceho dopytu po vozidlách so spaľovacím motorom.
CEO Mary Barra poďakovala v liste akcionárom prezidentovi Trumpovi za predĺženie zľavy na dovozné clo do roku 2030 pre automobilky, ktoré vyrábajú a predávajú vozidlá na americkom území. GM to plánuje využiť na ďalšie investície do domácej výroby a dodávateľského reťazca.
Za tretí kvartál dosiahla spoločnosť upravený zisk 2,80 USD na akciu, čím prekonala očakávania analytikov (2,27 USD), hoci medziročne zaznamenala mierny pokles (z 2,96 USD). Akcie GM v reakcii na výsledky vzrástli v premarkete o 6,7 % na 61,90 USD.
Výsledky prichádzajú v čase, keď GM čelí neistej budúcnosti v oblasti elektromobility. Spoločnosť už skôr oznámila jednorazový odpis 1,6 miliardy USD na reštrukturalizáciu stratového EV segmentu a priznala, že tempo adopcie elektromobilov bude nižšie, než pôvodne plánovala. Barra však zdôraznila, že GM rýchlo koná na zníženie nadbytočných kapacít a očakáva zníženie strát z EV segmentu od roku 2026.
Pozitívne zmeny hlási GM aj v Číne, kde v treťom kvartáli zarobila 80 miliónov USD, oproti strate 137 miliónov USD v rovnakom období minulého roka.
Graf GM.US (D1)
Akcie spoločnosti General Motors sa po nedávnej korekcii stabilizovali a aktuálne sa obchodujú na úrovni 57,75 USD. Krátkodobo došlo k odrazu od SMA 100 (54,45 USD) a cena sa vrátila nad EMA 50 (57,23 USD), čo je pozitívny technický signál, ktorý potvrdzuje obnovený záujem kupujúcich. RSI sa nachádza na hodnote 50,4, teda v neutrálnej oblasti – bez známok prepredanosti či prekúpenosti. Tento stav naznačuje priestor na ďalší rast, ak trh udrží aktuálne úrovne.
Zdroj: xStation5
