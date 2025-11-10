Coinbase spúšťa platformu pre predbežné predaje tokenov, prvá ponuka od 17. novembra

-
-
-
-
-
-
-
-
Spoločnosť Coinbase Global predstavila novú platformu, ktorá umožní individuálnym investorom zúčastniť sa ponúk digitálnych tokenov ešte pred ich verejným uvedením na burze. Ide o zásadnú zmenu v tom, ako môžu projekty získavať kapitál a ako k nim môže pristúpiť retailový investor.
Strategický krok Coinbase
Coinbase zavádza platformu pre predaje tokenov, ktorá bude organizovať približne jednu ponuku mesačne, počnúc projektom Monad (token MON) v období 17.–22. novembra. Nákupy budú možné iba za stablecoin USDC a zúčastniť sa môžu len overení používatelia v dobrom stave.
Nové usporiadanie s ochranou
Aby sa vyhla problémom z éry ICO v rokoch 2017‑18, Coinbase zavádza rôzne ochranné mechanizmy. Alokácia tokenov bude riadená algoritmom tak, aby sa umožnil širší prístup a eliminoval sa vplyv veľkých investorov. Tímy projektov budú mať minimálne 6‑mesačný lock‑up pred predajom svojich tokenov, čím sa redukuje riziko dumpingu. Používatelia, ktorí budú svoje získané tokeny rýchlo predávať (do 30 dní od uvedenia), môžu získať v budúcnosti nižšiu alokáciu.
Význam pre Coinbase
Tento krok odráža ambíciu Coinbase rozšíriť svoje služby nad rámec jednoduchého obchodovania a stať sa širším hráčom v oblasti poskytovania služieb súvisiacich s digitálnymi aktívami. Firma sa snaží vybudovať inkluzívny model prístupu k predpredajom tokenov pre bežných investorov, nie len pre inštitúcie. Pre projekty to predstavuje novú cestu na získanie kapitálu a zabezpečenie distribúcie v rámci ekosystému etablovanej burzy.
Trhový a regulačný kontext
Spustenie prichádza v čase priaznivejšieho regulačného prostredia v USA aj vo svete. Model s implementovanými ochrannými prvkami môže posilniť dôveru regulátorov aj účastníkov trhu. Ide o reštart modelu ICO s väčšou štruktúrou a Coinbase sa profiluje ako líder tejto zmeny.
Riziká a aspekty na zváženie
Aj keď model sľubuje širší prístup, stále tu zostávajú riziká: hodnota tokenov môže byť výrazne volatilná, fundamenty projektov sa môžu veľmi líšiť a regulačné riziká zostávajú. Pre účastníkov bude dôležité splniť podmienky a porozumieť mechanike predaja tokenov. Z hľadiska Coinbase je kľúčový výber projektov — úspech platformy bude závisieť od schopnosti overiť kvalitu tímu, tokenomiky a distribúcie.
