Colgate upraví obaly zubných pást v reakcii na obavy texaského prokurátora z obsahu fluóru

Spoločnosť Colgate-Palmolive oznámila, že od 1. novembra zmení obaly a marketingové materiály svojich zubných pást, aby reagovala na obavy generálneho prokurátora Texasu Kena Paxtona ohľadom bezpečnosti fluóru u detí.
Nové balenie pre značky Colgate, Tom's of Maine a Hello bude zobrazovať "hráškovú veľkosť" množstva pasty určeného pre deti do šiestich rokov, v súlade s odporúčaniami uvedenými na etiketách. Cieľom je zabrániť rodičom používať nadmerné množstvo pasty u malých detí, čo môže viesť k prekročeniu bezpečného príjmu fluóru.
Podľa Paxtona sa zmeny najprv prejavia v online prezentáciách a následne aj na fyzických obaloch v obchodoch. Tento krok prichádza po vyšetrovaní, ktoré Paxton v máji začal proti Colgate aj Procter & Gamble (výrobca značky Crest) kvôli podozreniu na klamlivé marketingové praktiky súvisiace s fluórom. Vyšetrovanie P&G zatiaľ pokračuje.
Paxton krok Colgate označil za úspech v rámci iniciatívy "Make America Healthy Again", spojenej s ministrom zdravotníctva Robertom F. Kennedym Jr. Cieľom tejto iniciatívy je znižovať expozíciu Američanov potenciálne škodlivým látkam, avšak kritici varujú, že môže viesť k obmedzovaniu osvedčených verejno-zdravotných opatrení.
Fluór je podľa Americkej stomatologickej asociácie prospešný pre prevenciu zubného kazu, no štúdia z januára publikovaná v časopise JAMA Pediatrics spojila vyššiu expozíciu fluóru u detí s nižším IQ. Tieto výsledky vyvolali ďalšiu verejnú debatu o bezpečnosti fluoridácie.
Colgate ani P&G sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrili. Paxton medzitým pokračuje v budovaní svojej politickej platformy, keďže plánuje v roku 2026 kandidovať do amerického Senátu proti súčasnému republikánskemu senátorovi Johnovi Cornynovi.
Graf CL.US (D1)
Akcie spoločnosti Colgate-Palmolive sa aktuálne obchodujú na úrovni 82,13 USD, čo znamená pokračujúci tlak na pokles. Cena sa nachádza pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (85,69 USD) aj SMA 100 (88,33 USD).
RSI osciluje okolo hodnoty 39,3, čo naznačuje slabé momentum a prevládajúcu predajnú náladu, pričom indikátor sa blíži k úrovni prepredanosti.
Zdroj: xStation5
