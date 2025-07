Commerzbank odmieta fúziu s UniCredit, nemecký predstaviteľ vyzval šéfa Talianov k odchodu

Snaha talianskej banky UniCredit o spojenie s nemeckou Commerzbank naráža na tvrdý odpor – zo strany dozorcích rád, odborov a nemeckej vlády. Sascha Uebel, podpredseda dozorcovej rady Commerzbank, dokonca vyzval generálneho riaditeľa UniCreditu Andreu Orcela, aby predal svoje akcie, zrealizoval zisk a odišiel domov.

Orcel sa pokúsil presvedčiť nemeckých politikov, vrátane kancelára Friedricha Merze, že spojenie by bolo ekonomicky, spoločensky aj politicky výhodné a mohlo by vytvoriť národného bankového šampióna, no jeho argumenty nepresvedčili kľúčových aktérov.

Podľa odborového zväzu Verdi, ktorý Orcelovi odpovedal v liste datovanom 2. júla, pretrvávajú zásadné obavy z dopadov prípadnej fúzie a podpora zostáva na strane nezávislej Commerzbanky.

UniCredit, ktorý minulý rok získal významný podiel v Commerzbank, sa ku komentárom odmietol vyjadriť. Napriek tomu je zrejmé, že tlak na spojenie oboch bánk vyvoláva v Nemecku silný odpor v rámci inštitúcií a ďalší postup bude pre Orcela značne komplikovaný.

Graf CBK.DE (D1)

Akcie Commerzbanky sa momentálne obchodujú na úrovni 28,19 EUR, čo je veľmi blízko lokálneho maxima a zároveň výrazne nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (26,37 EUR) a SMA 100 (24,19 EUR), čo potvrdzuje pevný rastový trend. Trh sa po krátkej korekcii opäť odrazil a aktuálna sviečka ukazuje býčiu aktivitu, ktorá by mohla viesť k novému prerazeniu nahor. RSI na úrovni 58 naznačuje zdravé, no stále neprekúpené momentum, čo môže prilákať ďalších kupcov. MACD zostáva nad signálnou líniou, a hoci histogram klesal, začína opäť stúpať, čo môže signalizovať obnovujúci sa nákupný tlak.

Zdroj: xStation5

