Conagra prekonala očakávania tržieb vďaka silnému dopytu po trvanlivých potravinách

Spoločnosť Conagra Brands (CAG) prekonala očakávania Wall Street za prvé fiškálne štvrťrok, keď dosiahla tržby vo výške 2,63 miliardy USD, čím mierne prekonala konsenzus analytikov (2,62 mld. USD). Akcie spoločnosti reagovali na výsledky rastom o 3 % v premarkete.
Hlavným ťahúňom výsledkov bol odolný dopyt po trvanlivých potravinách, najmä po populárnych značkách ako Slim Jim a Act II popcorn, ktoré zostávajú atraktívne pre spotrebiteľov hľadajúcich jednoduché a cenovo dostupné riešenia v domácej kuchyni. Trend domáceho varenia z dôvodu rastúcich životných nákladov naďalej podporuje predaj balených potravín.
Conagra zároveň potvrdila svoj celoročný výhlaď, čo trh vnímal pozitívne, najmä v čase zvýšenej neistoty. Spoločnosť však čelí niekoľkým výzvam – inflačným tlakom spôsobeným clami, celkovej makroekonomickej neistote a konkurencii zo strany lacnejších privátnych značiek, ktoré môžu ďalej ovplyvniť rast v nasledujúcich obdobiach.
Napriek týmto rizikám výsledky naznačujú stabilnú pozíciu spoločnosti Conagra v segmente balených potravín a schopnosť prispôsobiť sa náročnému prostrediu vďaka sile svojich značiek a zameraniu na produkty s dlhou trvanlivosťou.
Graf CAG.US (D1)
Aktuálna cena sa pohybuje okolo 18,27 USD, čo je výrazne pod úrovňami kĺzavých priemerov – EMA 50 (19,18 USD) a SMA 100 (20,26 USD). Tieto priemery majú trvalo klesajúci sklon, čo potvrdzuje pretrvávajúci negatívny sentiment investorov.
RSI sa nachádza na úrovni 42,3, teda stále pod neutrálnou hranicou 50, ale bez známok prepredanosti. To naznačuje mierne zlepšenie krátkodobého sentimentu, avšak bez jasného nákupného signálu.
