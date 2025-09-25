CoreWeave rozširuje zmluvu s OpenAI o 6,5 miliardy USD – celková hodnota stúpa na 22,4 miliardy

Spoločnosť CoreWeave, poskytovateľ cloudovej infraštruktúry, oznámila 25. septembra 2025, že rozširuje svoju existujúcu zmluvu s OpenAI o 6,5 miliardy USD, čím celková hodnota kontraktu dosahuje 22,4 miliardy USD.
Strategická rola v projekte „Stargate“
Rozšírená dohoda je súčasťou širšej stratégie OpenAI v rámci infraštruktúrneho programu „Stargate“, ktorého cieľom je dosiahnuť výpočtový výkon až 10 gigawattov. Služby CoreWeave budú podporovať tréning a prevádzku AI modelov spolu s kapacitami partnerov ako Oracle a SoftBank.
OpenAI zároveň oznámila otvorenie troch nových dátových centier v spolupráci s Oracle a dvoch so SoftBank, čím sa kapacita programu Stargate priblíži k hranici 7 gigawattov.
Finančné dopady a reakcia trhu
Po zverejnení dohody akcie CoreWeave vzrástli o 2,2 %, čo signalizuje dôveru investorov v jej rastúcu úlohu v oblasti AI infraštruktúry. Zdroj: xStation5
Okrem toho spoločnosť nedávno uzavrela zmluvu s Nvidiou na 6,3 miliardy USD, v rámci ktorej Nvidia odkúpi nevyužité cloudové kapacity až do roku 2032. Táto zmluva poskytuje CoreWeave poistku proti výkyvom v dopyte po výpočtových službách.
Riziká a výzvy
Napriek veľkosti týchto kontraktov sú s ich realizáciou spojené nemalé riziká. CoreWeave bude musieť rýchlo rozšíriť svoju infraštruktúru, optimalizovať náklady na energiu a chladenie a zabezpečiť vysokú spoľahlivosť pre náročné AI úlohy.
Dôležitou otázkou je tiež koncentrovanosť príjmov – značná časť výnosov firmy pochádza od niekoľkých hlavných zákazníkov (predovšetkým OpenAI a Nvidia), čo predstavuje riziko v prípade výpadkov alebo zníženia spolupráce.
Regulačné hľadisko a vývoj do budúcnosti
Rastúca previaznutosť medzi firmami ako OpenAI, Nvidia a CoreWeave môže prilákať pozornosť regulačných úradov, najmä v oblasti hospodárskej súťaže a férového prístupu k technologickým zdrojom.
Analytici budú v nasledujúcich mesiacoch pozorne sledovať, ako CoreWeave zvládne monetizovať túto obrovskú zmluvu, udrží si ziskové marže a investuje do ďalšej expanzie – najmä v Európe a ďalších strategických regiónoch.
