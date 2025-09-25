Kakao klesá takmer o 2 % pod úroveň 7 000 USD kvôli dažďom v Afrike 📉

Ceny kakaa klesli o viac ako 40 % od vrcholu takmer 13 000 USD/t v roku 2024 a teraz sa obchodujú pod kľúčovou psychologickou a technickou zónou 7 000 USD/t.
- Pokles prichádza v čase, keď sa zlepšujú očakávania na strane ponuky a slabne dopyt, čo obracia minuloročnú rally, ťahanú suchom, chorobami plodín a slabou úrodou v západnej Afrike.
- Vyššie zrážky a kvitnutie stromov na Pobreží Slonoviny a v Ghane zvyšujú prognózy produkcie a zmierňujú obavy z nedostatku.
- Západná Afrika, ktorá je zodpovedná za 70 % svetovej produkcie kakaa, by mala podľa očakávaní zaznamenať zotavenie úrody po vlaňajšom prepade spôsobenom nepriaznivým počasím a chorobami.
- Vysoké ceny kakaa v kombinácii s americkými clami na čokoládu môžu ďalej tlmiť spotrebiteľský dopyt. Analytici to vnímajú ako ďalší protivietor pre ceny smerom do roku 2025.
- Rastúca produkcia v tomto roku výrazne zvýši ponuku a pomôže napraviť nerovnováhu, ktorá v roku 2024 hnala ceny nahor.
- Rabobank očakáva významný prebytok v sezóne 2025/26 vďaka rastu produkcie v Ekvádore, Brazílii, Peru, Nigérii a Kamerune spolu s obnovou v západnej Afrike.
- Ceny kakaa by mali v krátkodobom a strednodobom horizonte postupne klesať, aj keď krátkodobé odrazy nemožno vylúčiť. Obmedzené riziká na strane ponuky na Pobreží Slonoviny a v Ghane by však mali udržať ceny nad 3 000 USD/t aj v medvedom scenári.
Pri pohľade na graf kakaa možno vidieť formáciu hlava a ramená, pričom ceny futures sa teraz nachádzajú v blízkosti možnej „línie krku“ tejto formácie.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
