Credit Agricole zaplatí 103 miliónov dolárov za urovnanie kauzy dividendových arbitráží

Investičná divízia francúzskej banky Credit Agricole SA sa dohodla na zaplatení 88,2 milióna eur (cca 103 miliónov dolárov) v rámci urovnania trestného vyšetrovania týkajúceho sa tzv. dividendových arbitráží (cum-cum obchodov), ktoré mali umožniť obchádzanie francúzskej dane z dividend. Dohodu v pondelok schválil parížsky sudca Peimane Ghaleh Marzban počas verejného pojednávania.
Vyšetrovanie sa zameriavalo na obdobie rokov 2013–2021 a preverovalo približne 2 500 transakcií, ktoré podľa prokuratúry priniesli banke zisk okolo 50 miliónov eur. Praktika spočívala v tom, že banka krátko pred výplatou dividend dočasne držala akcie pre zahraničných klientov, čím im umožnila získať daňové výhody, ktoré by im inak neprináležali.
CACIB neuznala vinu a uviedla, že urovnanie nepredstavuje trestný rozsudok. Banka však priznala skutkové okolnosti a počas dvoch rokov úzko spolupracovala s úradmi. Generálny právnik banky Bruno Fontaine uviedol, že inštitúcia uznáva popísané konanie, ktoré viedlo k vyšetrovaniu, ale odmietla, že by vedome navádzala klientov na daňové úniky.
Francúzske právo umožňuje spoločnostiam podozrivým z hospodárskej kriminality — ako je korupcia alebo daňové podvody — uzavrieť dohodu o urovnaní (CJIP), ktorá zahŕňa pokutu a záväzky v oblasti compliance, ale zároveň zabraňuje trestnému stíhaniu a nevedie k formálnemu odsúdeniu.
Z pohľadu investorov tento krok znamená odstránenie právnej neistoty, ktorá nad bankou visela, a ukazuje ochotu vedenia transparentne spolupracovať s regulačnými orgánmi a uzatvárať problematické kauzy bez hrozby zdĺhavých súdnych sporov.
Graf ACA.FR (D1)
Akcie spoločnosti Credit Agricole sa po nedávnom poklese stabilizujú a aktuálne sa obchodujú na úrovni 15,96 EUR. Cena sa však stále nachádza pod kĺzavými priemermi EMA 50 (16,19 EUR) a SMA 100 (16,34 EUR), čo naznačuje, že trh zatiaľ nedokázal obnoviť rastovú dynamiku. Po prepade na prelome augusta a septembra našli akcie krátkodobú podporu pod hranicou 15,30 EUR a teraz sa pokúšajú o návrat.
Z pohľadu technickej analýzy bude zásadné sledovať, či sa akcii podarí preraziť späť nad úroveň 16,20–16,35 EUR, teda nad oba kĺzavé priemery, ktoré v súčasnosti tvoria kľúčovú rezistenčnú zónu. Úspešné prekonanie tejto bariéry by mohlo otvoriť cestu k ďalšiemu rastu. Naopak, návrat pod 15,70 EUR by mohol vyvolať ďalší pokles a návrat k nedávnym minimám.
Zdroj: xStation5
