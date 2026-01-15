Cukrovarnícky sektor v USA tlačí na prísnejšie štandardy pre dovoz rafinovaného cukru

- Asociácia používateľov sladidiel vyzýva USDA na sprísnenie minimálnej čistoty cukru pri dovoze.
- Súčasný štandard 99,5 polarizačných stupňov je podľa nich nedostatočný na potravinárske využitie.
- Dovozcovia označujú menej kvalitný cukor za rafinovaný, hoci si vyžaduje ďalšie spracovanie.
- USA v roku 2025 výnimočne povolili dovoz 210 000 ton cukru za nízke clo, pričom takmer polovica pochádzala z Brazílie.
Americká Sweetener Users Association (Asociácia používateľov sladidiel) vyzvala Ministerstvo poľnohospodárstva USA (USDA), aby sprísnilo štandardy pre dovoz rafinovaného cukru, pretože súčasné pravidlá údajne umožňujú vstup nízkokvalitných produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky väčšiny potravinárskych spoločností.
Kvalita cukru sa meria pomocou tzv. polarizácie, čo je technický ukazovateľ čistoty. Zatiaľ čo väčšina amerických výrobcov potravín požaduje cukor s polarizáciou 99,8 až 99,9 stupňov, aktuálne dovozné pravidlá USDA povoľujú minimálnu polarizáciu len 99,5 stupňa. Ak polarizácia klesne pod túto hranicu, cukor sa považuje za surový (nerafinovaný).
Organizácia tvrdí, že kvôli tomuto rozdielu sa do USA často dováža cukor označený ako rafinovaný, ktorý si však vyžaduje ďalšie spracovanie, čo podľa nej vytláča skutočne kvalitný rafinovaný cukor vhodný na okamžité použitie v potravinárstve.
USA v rámci WTO každoročne povoľujú dovoz minimálne 22 000 ton rafinovaného cukru za nízke clo, pričom väčšina tejto kvóty je pridelená Kanade. V roku 2025 však USDA výnimočne umožnilo dovoz ďalších 210 000 ton rafinovaného cukru, z čoho takmer polovica pochádzala z Brazílie, najväčšieho svetového producenta cukru.
Tento tlak prichádza v čase, keď sa sektor snaží zvýšiť kvalitu vstupných surovín a ochrániť domácich výrobcov, ktorí musia kompenzovať nižšiu kvalitu dovozov dodatočným spracovaním a nákladmi.
SUGAR (H4)
Cena cukru vykazuje negatívny vývoj po prelomení pod úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu (14,69 USD), čo naznačuje pokračovanie klesajúceho trendu. Aktuálne sa obchoduje okolo 14,41 USD a blíži sa k hlavnej podpore na úrovni 14,03 USD. Cena zároveň klesla pod oba kĺzavé priemery – EMA 50 (14,83 USD) aj SMA 100 (14,88 USD), čo potvrdzuje slabnúce býčie momentum a prechod späť do medvedieho pásma. CCI sa prepadol na extrémne nízku hodnotu -251,3, čo naznačuje silné prepredanie a možnosť krátkodobej konsolidácie alebo technického odrazu. Rovnako Momentum oslabuje, čo potvrdzuje klesajúci tlak. Objemy v poslednej fáze poklesu mierne rastú, čo naznačuje, že výpredaj má podporu časti trhu.
Zdroj: xStation5
