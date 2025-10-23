Dacia Bigster pomohla Renaultu prekonať očakávania za 3. štvrťrok

- Tržby Renaultu vzrástli v 3Q o 6,8 % na 11,4 miliardy eur, čím prekonali očakávania trhu.
- Dacia Bigster a nové modely tvoria 30 % predajov a prispeli k nárastu objemu o 9,8 %.
- Pokles prínosu produktového mixu bol jediným slabším bodom, no očakáva sa zlepšenie.
- Spoločnosť potvrdila cieľ 6,5 % marže do roku 2025 a voľný cash flow až 1,5 miliardy eur.
Skupina Renault vykázala za tretí štvrťrok 2025 nárast tržieb o 6,8 % na 11,4 miliardy eur, čím prekročila analytický konsenzus, ktorý predpokladal rast o 6,2 %. Hnacím motorom výsledkov bol najmä úspešný nábeh nových modelov, predovšetkým SUV Dacia Bigster, a solídny výkon divízie finančných služieb, ktorá čiastočne kompenzovala slabší dopyt po úžitkových vozidlách.
Pozitívny je aj nárast objemu predajov o 9,8 % na 529 486 vozidiel, pričom nové modely tvorili už 30 % zo všetkých predajov – výrazné zlepšenie oproti 28 % na začiatku roka a 25 % ku koncu roka 2024. Tento trend potvrdzuje, že produktová ofenzíva započatá za bývalého CEO Luci de Mea naďalej prináša výsledky, aj keď teraz spoločnosť vedie Francois Provost.
Jediným sklamaním výsledkov bol pokles tzv. efektu produktového mixu – teda prínosu z vyššej cenovej úrovne nových modelov. Ten klesol z 3 % v prvej polovici roka na menej ako 1 % v treťom kvartáli. CFO Duncan Minto však uviedol, že tento efekt bol ovplyvnený silnou porovnávacou bázou z predchádzajúceho roka, a očakáva jeho posilnenie v štvrtom štvrťroku, najmä vďaka modelu Bigster a ďalším štyrom plánovaným novinkám, vrátane novej Clio 6.
Renault zároveň uviedol, že má dôveru v záver roka, keďže eviduje nárast objednávok v pásme „vyšších jednotiek percent“. Cenový tlak na európskom trhu sa podľa Minta stabilizoval pod úrovňou 2 %, čo je pozitívny signál pre celý automobilový sektor.
Spoločnosť potvrdila svoj výhlaď prevádzkovej marže na úrovni približne 6,5 % v roku 2025 a voľný peňažný tok medzi 1,0 a 1,5 miliardy eur. Napriek tejto pozitívnej trajektórii zostáva pod tlakom, aby udržala náklady pod kontrolou. Nový strategický plán bude klásť dôraz na to, aby investície a výdavky na výskum a vývoj neprekročili 8 % tržieb.
Graf RNO.FR (D1)
Akcie spoločnosti Renault sa aktuálne obchodujú na cene 34,65 EUR a pohybujú sa v blízkosti kĺzavých priemerov: EMA 50 = 34,89 EUR a SMA 100 = 35,81 EUR. Cena tak balansuje tesne pod kľúčovým odporom tvoreným kombináciou týchto dvoch priemerov, čo zvyšuje význam tejto oblasti ako rozhodujúcej technickej bariéry. RSI osciluje okolo hodnoty 49,6, teda blízko neutrálnej zóny, čo signalizuje vyvážený pomer medzi kupujúcimi a predávajúcimi. Momentum zatiaľ nie je vyhranené a trh čaká na impulz k výraznejšiemu pohybu.
Po dlhodobom zostupnom trende od jari 2025 sa zdá, že Renault hľadá dno a stabilizáciu. Ak dôjde k udržateľnému prerazeniu nad hranicu 36 EUR, mohol by sa vytvoriť základ pre nový rastový impulz. Naopak, neúspech na súčasnej úrovni by mohol viesť k opätovnému otestovaniu podpory v pásme okolo 32–33 EUR.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.