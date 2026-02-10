Datadog vo výbornej forme: Rekordný Q4 a silný výhlaď na rok 2026

Datadog preukazuje silu v cloude a AI
Spoločnosť Datadog, popredný poskytovateľ riešení pre cloudový monitoring, analytiku a bezpečnosť, v utorok zverejnila výsledky za štvrtý štvrťrok 2025, ktoré výrazne prekonali trhové očakávania. Firma dosiahla silný rast tržieb, ziskovosti aj expanziu kľúčovej zákazníckej základne, čím potvrdila svoju pevnú pozíciu v strategickom segmente cloudu a AI.
Tržby Datadogu dosiahli 953 mil. USD, čo predstavuje približne 29 % medziročný rast a jasné prekonanie analytického konsenzu na úrovni 917 mil. USD. Upravený zisk na akciu (EPS) dosiahol 0,59 USD, teda nad očakávanými 0,55 USD.
Kľúčové finančné výsledky – Q4 2025
- Tržby: 953 mil. USD (+29 % r/r; konsenzus 917 mil. USD)
- Upravený EPS: 0,59 USD (konsenzus 0,55 USD)
- Čistý zisk: približne 46,6 mil. USD
- Fakturácia (zmluvné tržby): 1,2 mld. USD
- Hrubá marža: 76 % (stabilná napriek vyšším prevádzkovým nákladom)
Výhlaď – Q1 2026 a FY2026
- Tržby Q1: 951–961 mil. USD (konsenzus 940 mil. USD)
- Upravený EPS Q1: 0,49–0,51 USD (konsenzus 0,54 USD)
- Tržby FY2026: 4,06–4,10 mld. USD
- Upravený EPS FY2026: 2,08–2,16 USD
Výhlaď na Q1 počíta s tržbami nad očakávaniami analytikov, hoci EPS môže mierne zaostať za konsenzom. Datadog si naďalej udržiava silnú pozíciu v segmente cloudu a AI, pričom tržby od veľkých zákazníkov poskytujú predvídateľný finančný základ.
Reakcia trhu a význam pre investorov
Po zverejnení výsledkov akcie Datadogu výrazne posilnili, čo odráža pozitívne prijatie samotných výsledkov aj dôveryhodného výhľadu na nadchádzajúci rok. V dnešnom technologickom prostredí, kde je opatrnosť investorov vysoká, zostávajú rastové spoločnosti citlivé na riziká nadhodnotenia a tlak na marže. V tomto kontexte Datadog vyniká ako firma, ktorá nielen prináša solídne výsledky, ale zároveň preukazuje schopnosť efektívne škálovať operácie v strategickom technologickom segmente.
Obchodný kontext a vyhliadky
Datadog zostáva lídrom v oblasti cloudového monitoringu, analytiky a bezpečnosti a profituje z rastúceho dopytu po AI, dátovej observabilite a cloudovej bezpečnosti. Prevádzkový rozsah, predvídateľné príjmy a rozširujúca sa báza veľkých zákazníkov umožňujú spoločnosti efektívne monetizovať kontrakty a udržiavať zdravé marže aj napriek tlaku na náklady.
Spoločnosť však čelí výzvam v podobe rastúcej konkurencie zo strany iných cloudových poskytovateľov, tlaku na marže a potreby udržať tempo inovácií v rýchlo sa vyvíjajúcom odvetví. Napriek tomu zverejnené výsledky a výhlaď naznačujú, že Datadog má potenciál udržať rastovú trajektóriu a ďalej expandovať v kľúčových segmentoch cloudovej a AI infraštruktúry.
Kľúčové zhrnutia – Datadog Q4 2025
- Silné štvrťročné výsledky: Tržby 953 mil. USD (+29 % r/r), upravený EPS 0,59 USD, počet veľkých zákazníkov vzrástol na 603 – všetko nad očakávaniami analytikov.
- Jasný výhlaď: Tržby Q1 951–961 mil. USD, upravený EPS 0,49–0,51 USD; tržby FY2026 4,06–4,10 mld. USD, upravený EPS 2,08–2,16 USD.
- Pozícia v AI a cloude: Silný dopyt po monitoringu, analytike a bezpečnostných riešeniach umožňuje Datadogu škálovať operácie a monetizovať kontrakty s veľkými zákazníkmi.
- Reakcia trhu: Akcie po zverejnení posilnili, čo odráža dôveru investorov v stratégiu a výhlaď spoločnosti.
- Konkurenčná výhoda: Prevádzkový rozsah, predvídateľné tržby a strategický rast v kľúčových technologických segmentoch odlišujú Datadog na cloudovom trhu.
- Výzvy a výhlaď: Tlak na marže a rastúca konkurencia pretrvávajú, výsledky a výhlaď však naznačujú dobrú pozíciu na udržanie rastu tržieb aj ziskov.
