Deere varuje pred slabším ziskom kvôli clám a nižšiemu dopytu po veľkej poľnohospodárskej technike

- Deere & Co. očakáva ročný zisk výrazne pod odhadmi: 4,00–4,75 mld. USD oproti očakávaným 5,33 mld.
- Hlavnými dôvodmi sú clá a klesajúce marže pri veľkých traktoroch.
- Spoločnosť profituje z rastu v segmentoch lesnej a menšej poľnohospodárskej techniky.
- Zisk na akciu medziročne klesol, no tržby vzrástli o 11 %.
- Deere & Co. očakáva ročný zisk výrazne pod odhadmi: 4,00–4,75 mld. USD oproti očakávaným 5,33 mld.
- Hlavnými dôvodmi sú clá a klesajúce marže pri veľkých traktoroch.
- Spoločnosť profituje z rastu v segmentoch lesnej a menšej poľnohospodárskej techniky.
- Zisk na akciu medziročne klesol, no tržby vzrástli o 11 %.
Spoločnosť Deere & Co., známa predovšetkým svojimi zeleno-žltými traktormi, zverejnila výhľad hospodárskych výsledkov, ktorý zaostal za očakávaniami analytikov. Očakáva, že jej čistý zisk za aktuálny fiškálny rok dosiahne 4,00 až 4,75 miliardy USD, čo je výrazne pod trhovými odhadmi (5,33 miliardy USD podľa LSEG). Akcie reagovali poklesom o viac ako 4 % v premarkete.
Generálny riaditeľ John May upozornil, že clá a tlak na marže pri veľkej poľnohospodárskej technike budú spoločnosť naďalej zaťažovať. Deere sa však plánuje spoliehať na úspory nákladov a stabilný dopyt po lesnej a menšej poľnohospodárskej technike, ktoré predstavujú menej volatilné segmenty.
Spoločnosť navyše čelí slabnúcemu dopytu na domácom trhu. Takmer 50 % tržieb pochádza z USA, kde nižšie ceny komodít a rastúca popularita prenájmov namiesto nákupov znižujú záujem farmárov o nové stroje. K tomu sa pridáva aj tlak zo strany amerických ciel, ktoré negatívne ovplyvňujú priemyselných výrobcov závislých od dovozu surovín.
Za posledný kvartál Deere vykázala čistý zisk 1,06 miliardy USD (3,93 USD na akciu), čo predstavuje medziročný pokles z 1,24 miliardy USD (4,55 USD na akciu). Naopak, štvrťročné tržby medziročne vzrástli o 11 % na 12,4 miliardy USD, čo poukazuje na solídny objem objednávok napriek poklesu ziskovosti.
Celkovo spoločnosť prechádza obdobím prispôsobovania sa novým trhovým podmienkam, v ktorých bude potrebné optimalizovať náklady a zamerať sa na stabilnejšie segmenty trhu.
Graf DE.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Wall Street a energetické trhy ukončili mesiac na vlne ziskov
Intel prudko rastie vďaka špekuláciám o čipoch pre Apple
Telefónica a DAZN si zabezpečili práva na vysielanie LaLigy v Španielsku do roku 2032
NatWest zvažuje predaj Cushon: V hre je transakcia za takmer 200 miliónov dolárov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.