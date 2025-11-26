Denné zhrnutie: Ďalší odraz na Wall Street; SILVER posilňuje o viac než 3 %

- Stredajšia seansa na medzinárodných finančných trhoch priniesla ďalšie zlepšenie nálady na Wall Street, výrazný rast cien drahých kovov a odraz na trhu s kryptomenami.
- Aktuálne index US100 rastie o 1 %, a to vďaka zotavovaniu akcií spoločnosti Nvidia a ďalších firiem zo sektorov polovodičov a umelej inteligencie. Akcie spoločnosti Alphabet naopak prechádzajú korekciou smerom nadol.
- Spoločnosť CD Projekt výrazne prekonala očakávania trhu v treťom štvrťroku 2025, keď vykázala čistý zisk 193,5 mil. PLN oproti odhadu 159 mil. PLN, teda o takmer 22 % viac. Tržby dosiahli 349,1 mil. PLN namiesto očakávaných 325 mil. PLN. Prevádzkový zisk (EBIT) vo výške 194,6 mil. PLN v porovnaní s odhadom 168 mil. PLN potvrdzuje silnú ziskovosť a naznačuje, že rast podnikania a kontrola nákladov prekonali predchádzajúce predpoklady analytikov.
- Dáta o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti v USA ukazujú pokles už tretí týždeň po sebe. Trh bol týmto výsledkom prekvapený, keďže očakával mierny nárast. Objednávky sa v posledných mesiacoch stabilizovali v rozpätí približne 3 % rastu/poklesu. Aktuálny rast bol v súlade s očakávaniami, no ide o výrazné spomalenie oproti predchádzajúcim dvom údajom.
- Britská premiérka predstavila hlavné body rozpočtu a reakcia trhu bola mierne pozitívna. Po počiatočnom poklese trh s dlhopismi uvítal informáciu o väčšom než očakávanom fiškálnom priestore pre Spojené kráľovstvo – výnosy z dlhopisov klesli a britská libra dosiahla denný vrchol voči americkému doláru.
- Centrálna banka Nového Zélandu (RBNZ) znížila svoju oficiálnu úrokovú sadzbu (OCR) o 25 bázických bodov na 2,25 %, ako sa očakávalo. Ide pravdepodobne o posledný krok v rámci uvoľňovacieho cyklu, ktorý začal v roku 2024.
- Trh so striebrom sa nachádza na prahu dočasného štrukturálneho problému. Čínske zásoby kovu klesli na najnižšiu úroveň za posledné desaťročie, zatiaľ čo vývoz striebra z Číny do Londýna dosiahol v októbri rekordných 660 ton, čo ďalej zhoršuje už aj tak napätú situáciu na trhu. SILVER dnes posilňuje o takmer 3 %.
- Týždenná zmena zásob zemného plynu v USA dosiahla -11 mld. kubických stôp; očakávalo sa -5 mld.; predchádzajúca hodnota bola -14 mld. Zásoby klesajú mierne rýchlejšie, než sa očakávalo, no aktuálne dáta nemenia fundamentálny obraz trhu, ktorý je aj napriek prebiehajúcej vykurovacej sezóne v prebytku voči päťročnému priemeru.
- Naopak, zásoby ropy vzrástli viac, než sa očakávalo, čo zvyšuje existujúci prebytok tejto komodity na trhu.
- Bitcoin sa vracia nad hranicu 90 000 USD po sérii poklesov, ktoré ho nedávno stiahli na najnižšiu úroveň od apríla tohto roka.
- Na devízovom trhu dnes najlepšie performujú menové páry protinožcov, zatiaľ čo bezpečné prístavy ako americký dolár a japonský jen oslabujú.
