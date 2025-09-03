Denné zhrnutie: Google drží trh, ropa klesá, zlato na historických maximách

- Americký akciový trh ukazuje jasnú divergenciu — Nasdaq a S&P 500 rastú vďaka silným ziskom technologických spoločností, hlavne Googlu, zatiaľ čo Dow Jones zostáva pod tlakom slabších dát z trhu práce a obáv o stav ekonomiky. Pri pohľade na kontrakty je situácia nasledovná: US500 je blízko včerajšieho záveru, US100 rastie o 0,25 % a US30 klesá o 0,38 %.
- Na trhu dlhopisov klesajú výnosy amerických štátnych dlhopisov, čo naznačuje dopyt po bezpečných aktívach, zatiaľ čo v ostatných krajinách G7 — najmä vo Veľkej Británii — dlhodobé výnosy rastú na úrovne nevídané celé desaťročia. Investori balansujú medzi očakávaniami menovej podpory a obavami z fiškálnych rizík a udržateľnosti rastu.
- Pozornosť si zaslúžia 30-ročné americké výnosy, ktoré sa priblížili k úrovni 50 bázických bodov. Po rekordných augustových aukciách krátkodobých dlhopisov sa v septembri očakáva pokles emisií. Riziko zníženej likvidity na trhu však pretrváva.
- Slabé ukazovatele zamestnanosti zvyšujú očakávania zníženia sadzieb Fedu, čo podporuje valuácie rastových firiem a zlata, no zároveň vytvára tlak na dolár.
- Správa JOLTS ukazuje pokles nových pracovných miest na 7,18 milióna zo 7,357 milióna, pričom sa očakával nárast na 3,37 milióna.
- Zlato rastie na nové historické maximá v očakávaní holubičieho tónu Fedu na nadchádzajúcom zasadnutí. Cena zlata už prekračuje 3 550 USD za uncu, striebro prelomilo hranicu 41 USD za uncu.
- Naopak sledujeme mierny tlak na priemyselné kovy. Meď dnes klesá pod 10 000 USD.
- Cena ropy reaguje negatívne na špekulácie, že OPEC+ by mohol opäť zvýšiť ťažbu, čo prináša ďalší tlak na trh. Ropa dnes klesá o viac než 2 %.
- Cena zemného plynu v USA dnes prudko vzrástla, dokonca prekročila úroveň 3,1 USD/MMBTU, a to v dôsledku očakávanej vyššej spotreby elektriny na západe krajiny. Následne sa cena stabilizuje mierne nad 3 USD. Zajtra bude zverejnená dôležitá správa o zásobách, kde sa očakáva zreteľný nárast v dôsledku slabej spotreby z minulého týždňa.
- Google prakticky vyhral antitrustovú žalobu ministerstva spravodlivosti. Spoločnosť dosahuje ďalšie historické maximum, keď dnes rastie približne o 8 %, čím sa pre ňu vyriešila séria rizikových faktorov. Nepriamym beneficientom verdiktu je aj Apple, ktorého akcie takisto rastú. Tieto dve spoločnosti dnes zachraňujú indexy pred hlbším poklesom.
- Kryptomenový trh si dnes vedie dobre. Ethereum rastie o viac než 3 %. Takýto silný dopyt po vysoko rizikových aktívach môže signalizovať, že sentiment na trhu nie je taký negatívny, ako si myslia niektorí analytici.
- HDP Austrálie za 2Q medziročne vzrástol o 1,8 %, nad očakávaniami 1,6 % a nad predchádzajúcim rastom 1,4 %. Medzikvartálne ide o rast 0,6 % q/q, tiež nad očakávania.
- Index PMI služieb v Číne u menších firiem dosiahol v auguste 53 bodov, nad očakávaniami 52,4 a nad predchádzajúcim výsledkom 52,6.
- Index PMI služieb v eurozóne napokon klesol na 50,5 bodu, oproti predbežnému údaju 50,7 a predchádzajúcemu 51. Dôvodom je pokles nemeckého PMI pod 50 bodov a slabé hodnoty v Taliansku a Španielsku.
- PPI inflácia v eurozóne dosiahla 0,2 % y/y, proti očakávaným 0,1 % a predchádzajúcim 0,6 %. Medzimesačne ide o rast 0,4 % m/m, nad očakávaniami 0,2 %.
