Denné zhrnutie: Wall Street a energetické trhy ukončili mesiac na vlne ziskov

- Americká akciová seansa sa niesla v pozitívnom duchu a uzavrela v zelených číslach. S&P 500 vzrástol o viac než 0,5 %, Nasdaq 100 si pripísal takmer 0,8 % a Dow Jones ukončil deň so ziskom 0,6 %. Dnešná obchodná seansa na Wall Street skončila skôr ako zvyčajne.
- Rast na Wall Street je do veľkej miery podporený rastúcimi očakávaniami, že Fed v decembri zníži úrokové sadzby. Trhy pripisujú viac než 80 % pravdepodobnosť, že na decembrovom zasadnutí dôjde k zníženiu sadzieb o 25 bázických bodov.
- Intel zaznamenal rast akcií takmer o 10 % po správach, že by spoločnosť mohla v budúcnosti vyrábať menej pokročilé čipy pre Apple. Aj keď je spolupráca zatiaľ v počiatočnej fáze, trh reaguje pozitívne na vyhliadku, že Apple diverzifikuje svoj dodávateľský reťazec a presunie časť výroby do USA.
- Európske akciové trhy si udržali týždenné zisky a uzavreli dnešnú seansu mierne vyššie:
-
FTSE 100 +0,27 %
-
CAC 40 +0,29 %
-
AEX +0,38 %
-
DAX +0,25 %
-
IBEX 35 +0,06 %
-
SMI +0,09 %
-
Euro Stoxx 50 +0,35 %
-
- Vo Francúzsku vzrástli výdavky domácností o 0,4 %, zatiaľ čo predbežný inflačný ukazovateľ medziročne klesol na 0,9 %, čo naznačuje, že napriek miernej inflácii ostáva domáci dopyt silný a ekonomika si udržiava stabilný rast HDP.
- Nemecké inflačné dáta boli zmiešané. Ročná miera CPI inflácie dosiahla 2,3 %, mierne pod očakávaniami, zatiaľ čo mesačná miera klesla o 0,2 %. Harmonizovaný index HICP medziročne vzrástol na 2,6 %, nad očakávania, aj keď mesačne klesol o 0,5 %.
- HDP Kanady v treťom štvrťroku vzrástol o 2,6 %, čo je výrazne nad odhadom 0,5 %, a výsledok podporil kanadský dolár.
- CME dnes hlásila technické problémy, ktoré viedli k prerušeniu obchodovania na všetkých trhoch. Výpadok bol spôsobený problémom s chladiacim systémom v dátovom centre operátora.
- Na trhu drahých kovov dosiahlo striebro historické úrovne, keď prekonalo 56 USD za uncu. Zlato taktiež vzrástlo a prekročilo hranicu 4 200 USD za uncu.
- Na trhu kryptomien klesol Bitcoin o 0,5 % a obchoduje sa pod 91 000 USD, zatiaľ čo Ethereum vzrástlo takmer o 1 % a obchoduje sa nad 3 000 USD.
- Na komoditnom trhu vzrástli futures na ropu WTI o 0,3 %, Brent o 0,3 % a zemný plyn (NATGAS) si pripísal 3,5 %.
