Denné zhrnutie: Wall Street rastie vďaka stávkam na miernejší Fed, dolár na lokálnom dne (15. 9. 2025)

Wall Street vstúpila do nového týždňa s výraznými ziskami, keďže investori čoraz viac očakávajú miernejší postoj Fedu na nadchádzajúcom zasadnutí FOMC. Futures na US100 rastú približne o 0,6 %, podporené rally akcií Tesly, ktorú spustil najväčší nákup Elona Muska v histórii spoločnosti. Širší index US500 posilňuje o 0,35 %, čo odráža optimizmus investorov smerom k uvoľňovaniu menovej politiky.
Index NY Empire State za september dosiahol -8,7 bodu, výrazne pod očakávaniami 4,9 a predchádzajúcou hodnotou 11,9, čo poukazuje na zhoršujúce sa podmienky v spracovateľskom priemysle štátu New York a slabšiu ekonomickú aktivitu.
Alphabet (materská spoločnosť Googlu) po prvýkrát dosiahla trhovú kapitalizáciu 3 bilióny USD, čím sa pripojila k elite spoločností Apple a Microsoft. Rastu pomáhajú rastúce tržby (najmä z AI, cloudu a digitálnych služieb) a pozitívne rozhodnutie amerického súdu, ktorý zamietol plán na rozdelenie firmy.
Čína spustila antimonopolné vyšetrovanie spoločnosti Nvidia, obvinila ju z monopolizácie trhu s polovodičmi a diskriminácie čínskych firiem, čo tlačí na akcie Nvidie aj celý index US100. V kombinácii s rastúcou domácou konkurenciou a americkými exportnými obmedzeniami môžu tieto faktory vážne ovplyvniť podnikanie Nvidie v Číne.
V Európe prevažovali zisky:
- ITA40 +0,87 %, EU50 +0,69 %, FRA40 +0,72 %, DE40 +0,06 %.
- Jedinou výnimkou bol švajčiarsky index SUI20, ktorý klesol o 0,36 %.
Vo Švajčiarsku zaznamenala augustová výrobná inflácia (PPI) najväčší medziročný pokles za niekoľko rokov: -1,8 % y/y oproti -0,9 % predtým, čo naznačuje klesajúce nákladové tlaky vo výrobe a môže ovplyvniť budúcu politiku SNB.
Poľská inflácia CPI za august dosiahla 2,9 % y/y, mierne nad júlovou hodnotou 2,8 % aj očakávaniami trhu. Medzimesačne CPI stagnovala (0,0 % po -0,1 % v júli).
Dolárový index klesol na trojtýždňové minimum (USDIDX: -0,2 %) v reakcii na očakávania mierneho Fedu. Trhy plne započítavajú zníženie sadzieb o 25 bázických bodov v stredu, s nádejou na zmiernený tón Jeromea Powella.
Dnes najsilnejšou menou skupiny G10 je euro:
- EURUSD: +0,3 % na 1,176, EURJPY: +0,15 %, EURGBP: +0,05 %, pričom najvýraznejší rast voči doláru zaznamenáva AUDUSD: +0,4 %.
Futures na kávu Arabica vyskočili o 6 %, čím vytlačili ceny v New Yorku na najvyššiu úroveň od apríla 2025, podporené suchom v Brazílii, obchodným napätím s USA a posilňovaním BRL.
Energetické komodity prevažne rastú: Brent +1,1 %, WTI +1,4 %, zemný plyn (NATGAS) +2,2 %, čím nadväzujú na zotavenie po minulom výpredaji.
Bitcoin sa drží okolo úrovne 115 000 USD, snaží sa udržať býčí trend, zatiaľ čo Ethereum koriguje smerom k 4 500 USD. Sentiment zostáva zmiešaný – podporený prílevom kapitálu do ETF, ale tlmený neistotou okolo politiky Fedu.
