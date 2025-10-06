NATGAS rastie vďaka chladnejším predpovediam počasia📈 Ropa blízko rezistenčnej zóny

- NATGAS rastie v reakcii na chladnejšie predpovede počasia; rastú očakávania spotreby
- Technická situácia sa zlepšuje, no riziko volatility pretrváva
- Ropa čelí rezistenčnej zóne blízko 66 USD za barel
Americký trh so zemným plynom Henry Hub (NATGAS) v pondelok pokračoval v rastovej dynamike, keď investori začali započítavať predpovede chladnejšieho počasia naprieč USA aj Európou. Očakávaný nárast dopytu po vykurovaní postupne posúva sentiment trhu smerom k predzimným nákupom. Dnešná nákupná aktivita tlačí ceny k úrovni 3,50 USD za MMBtu. Trh sa nedávno preklopil do novembrového kontraktu, ktorý tradične prináša vyššie sezónne ceny vzhľadom na rastúce očakávania spotreby.
- Od februára minulého roka si zemný plyn udržiava širší rastový trend, napriek občasným korekciám. Posledný pokles v auguste sa zastavil pri úrovni 2,65 USD, čo možno považovať za zdravú konsolidačnú fázu v rámci dlhodobejšieho oživenia. S poklesom teplôt zostávajú sezónne fundamenty priaznivé pre ďalší rast cien. Akýkoľvek krátkodobý pokles k zóne 3,00 USD by mohol opäť prilákať inštitucionálny dopyt. Kľúčová podpora sa aktuálne nachádza na 200-dňovom EMA pri 3,30 USD, zatiaľ čo 50-dňový EMA okolo 3,20 USD sa otáča nahor, čo zlepšuje technický výhľad pre pokračujúce zotavenie cien.
- Pod aktuálnou úrovňou zostáva nevyplnený cenový gap, ktorý by mohol krátkodobo stiahnuť ceny mierne nižšie pred ďalším rastovým pohybom. Takéto gapy sa často uzatvárajú, no nie je to zaručené – najmä keď silné fundamenty dominujú sentimentu investorov. Do budúcnosti mnohí obchodníci vidia úroveň 4,00 USD ako ďalší významný psychologický a technický cieľ. Táto oblasť historicky fungovala ako rezistencia aj zóna výberu ziskov, čo z nej robí kľúčový referenčný bod pre dlhodobých investorov.
Z aktuálnych úrovní by akýkoľvek výraznejší pokles mohol predstavovať novú príležitosť otestovať nákupnú silu, keďže obchodníci naďalej očakávajú napätejšie dodávky a rastúci dopyt po vykurovaní počas nadchádzajúcich zimných mesiacov.
Zdroj: xStation5
Podľa meteorologických máp NOAA sa očakáva výrazné ochladenie na západe USA, zatiaľ čo teploty na Floride by sa mali znížiť z nedávnych maxím.
Zdroj: NOAA
Dnes nerastú len kontrakty na zemný plyn, ale aj ceny ropy. Tie však počas seansy napokon nedokázali prelomiť hranicu 66 USD za barel, napriek tomu, že OPEC+ zachoval opatrné zvýšenie ťažby o 137 000 barelov denne uprostred pretrvávajúceho geopolitického napätia a útokov Ukrajiny na ruské rafinérie. OPEC zároveň signalizoval pripravenosť pozastaviť alebo zvrátiť znižovanie produkcie s cieľom vyvážiť slabnúci dopyt a tlaky na strane ponuky. Futures na Brent teraz čelia rezistenčnej zóne blízko 65,5 USD za barel.
Zdroj: xStation5
