DHL rozširuje zdravotnícku logistiku v USA akvizíciou kuriérskej firmy SDS Rx

DHL Supply Chain posilňuje svoje kapacity v oblasti Life Sciences & Healthcare akvizíciou americkej špecializovanej kuriérskej spoločnosti SDS Rx. Tá poskytuje doručovanie v poslednej míli a zdravotnícku prepravu pre zariadenia dlhodobej starostlivosti, špecializované lekárne, rádiofarmácie a nemocničné siete. Tento krok je súčasťou stratégie DHL rozširovať integrované riešenia pre urgentnú zdravotnú logistiku.
Detaily akvizície
SDS Rx pôsobí vo viac než 200 lokalitách v USA a zameriava sa na doručovanie v poslednej míli a zdravotnícku logistiku. Jej sieť bude integrovaná do divízie DHL Health Logistics. Akvizícia posilní schopnosti DHL v oblasti expresných a rovnakodenných doručovacích služieb pre zákazníkov zo sektora life sciences a zdravotníctva.
Strategický význam
Trh so zdravotníckou logistikou – najmä pre sektor life sciences a špecializovaných liekov – rýchlo rastie. DHL predpokladá, že tento segment bude do roku 2030 rásť tempom 11 % ročne (CAGR). Špecializované lekárne už dnes tvoria približne 50 % výdavkov na lieky v USA a objem pacientov sa v rokoch 2018 až 2022 zvýšil o 12 %. Vďaka akvizícii SDS Rx posilní DHL svoju pozíciu v kľúčovej oblasti doručovania na poslednej míli, ktoré je rozhodujúce pre pacientsky orientovanú starostlivosť.
Dopady a trhový význam
Ide už o druhý krok DHL v zdravotníckej logistike v tomto roku – po kúpe firmy CryoPDP, ktorá sa špecializuje na klinické štúdie, biofarmaceutiká a bunkovú & génovú terapiu. Získaním SDS Rx získa DHL väčšiu kontrolu nad rýchlosťou, spoľahlivosťou a dodržiavaním predpisov pri distribúcii citlivých zdravotníckych produktov. Posledná míľa je často najkomplikovanejšou časťou reťazca kvôli prísnej regulácii a špecifickým požiadavkám na manipuláciu.
Výzvy a riziká
Transakcia podlieha schváleniu regulačných úradov. Výzvou bude integrácia SDS Rx do infraštruktúry DHL, zabezpečenie súladu s legislatívou jednotlivých štátov a udržiavanie kvality expresných služieb. Náklady na expanziu a zabezpečenie špeciálnej prepravy môžu krátkodobo ovplyvniť ziskovosť.
Výhľad
Po ukončení akvizície bude DHL schopná ponúkať komplexnejšie riešenia zdravotníckej logistiky v USA – od výroby či skladov až po domácnosti pacientov. To jej umožní získať vyšší podiel v oblasti špecializovanej farmácie a zdravotníckej distribúcie v čase rastúceho dopytu po domácej starostlivosti a presnom doručovaní citlivých produktov.
