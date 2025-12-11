Disney investuje 1 miliardu dolárov do OpenAI: Nové partnerstvo mení hranice medzi AI a zábavou

-
Disney investuje 1 miliardu dolárov do OpenAI a rozširuje svoje pôsobenie v oblasti AI.
-
OpenAI získa licenciu na viac než 200 postáv z Disneyho sveta pre generatívny obsah.
-
AI nástroje sa začlenia aj do produktov a služieb Disney, ako je Disney+.
-
Partnerstvo nastavuje nový štandard pre AI v zábavnom priemysle.
-
Vstup do generatívnej éry umelej inteligencie
Spoločnosť Walt Disney oznámila 11. decembra 2025 významnú dohodu, v rámci ktorej investuje 1 miliardu USD do OpenAI a zároveň uzatvára viacročné strategické partnerstvo, ktoré by mohlo výrazne ovplyvniť budúcnosť umelej inteligencie v zábavnom priemysle. Disney sa tým stáva kľúčovým investorom aj prvým veľkým licenčným partnerom, ktorý otvorí viac než 200 známych postáv zo sveta Disney, Marvel, Pixar a Star Wars pre AI-generovaný obsah.
AI videá a obrázky s Disneyho postavami
Počas trvania trojročnej dohody budú mať platformy ako Sora (generatívne videá) a ChatGPT Images prístup k oficiálnym vizuálom postáv ako Mickey Mouse, Iron Man, Popoluška, Darth Vader alebo Simba. Funkcie by mali byť verejne dostupné začiatkom roku 2026. Dohoda sa však nevzťahuje na hlasy a podobizne skutočných hercov, čím sa Disney snaží rešpektovať práva tvorcov a hercov v dobe narastajúceho využívania AI.
Etika, rešpekt a technologická vízia
Generálny riaditeľ Disney, Bob Iger, vyzdvihol spoluprácu ako dôkaz zodpovedného prístupu k využitiu AI v rozprávaní príbehov. CEO OpenAI Sam Altman označil dohodu za vzorový príklad partnerstva medzi technologickými a kreatívnymi spoločnosťami, ktoré rešpektuje duševné vlastníctvo a podporuje inovácie.
Disney integruje OpenAI do svojich systémov
Okrem licencovania obsahu sa Disney stáva aj významným zákazníkom OpenAI, pričom plánuje nasadenie ChatGPT a iných nástrojov vo svojich interných procesoch a spotrebiteľských produktoch — vrátane Disney+. Spolu s investíciou získa aj opcie na nákup ďalších podielov v OpenAI, čo potvrdzuje dlhodobý strategický záujem.
Hollywood reaguje na výzvy AI
Akcie Disney po zverejnení správy stúpli. Mnohí odborníci vnímajú dohodu ako príklad pre ďalšie štúdiá, ako skĺbiť ochranu práv s technologickým pokrokom. Spoločnosti zdôraznili, že budú klásť dôraz na bezpečné, etické a kvalitné využitie AI technológií.
