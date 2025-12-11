Generálny riaditeľ Altrie Billy Gifford odchádza v roku 2026, nahradí ho CFO Sal Mancuso

-
Zmeny vo vedení spoločnosti
Spoločnosť Altria Group, výrobca značiek ako Marlboro či Copenhagen, oznámila, že jej generálny riaditeľ Billy Gifford odíde do dôchodku v máji 2026. Na jeho miesto nastúpi terajší finančný riaditeľ Salvatore “Sal” Mancuso. Gifford bude po svojom odchode pôsobiť ako konzultant minimálne do konca roka 2026.
Dlhoročné skúsenosti v službách kontinuity
Mancuso pracuje v skupine Altria už od roku 1990 a pozíciu CFO zastáva od 2020. Predstavenstvo spoločnosti uviedlo, že jeho výber bol výsledkom dlhodobého nástupníckeho plánovania, ktoré zvažovalo aj externých uchádzačov. Jeho úlohou bude viesť firmu v období významných zmien a inovácií.
Heather Newman nastúpi ako nová CFO
Od 14. mája 2026 sa Heather Newman, doterajšia riaditeľka pre stratégiu a rast, stane novou finančnou riaditeľkou Altrie. Vo firme pracuje od roku 1999 a bude kľúčovou postavou pri nastavovaní novej finančnej stratégie.
Altria v dobe transformácie
Gifford odchádza v čase, keď firma čelí poklesu predaja klasických cigariet a zároveň hľadá nové príležitosti v oblasti bezdymových produktov a elektronických cigariet. Nové vedenie bude musieť reagovať aj na regulačné výzvy a meniace sa nákupné návyky spotrebiteľov.
