JD.com investuje do kancelárskej budovy v centre Hongkongu: Strategické posilnenie mimo pevninskú Čínu

JD.com investuje 3,5 mld. HKD (450 mil. USD) do nehnuteľnosti v Central, Hongkong.
Cieľom je posilniť strategickú pozíciu mimo Číny a získať prístup na globálne trhy.
Spoločnosť chystá IPO dcérskej logistickej firmy Jingdong Industrials.
Spin-offy a nové investičné projekty podporujú dlhodobú expanziu JD.com.
Výrazná realitná expanzia
Čínska technologická firma JD.com sa rozhodla vstúpiť do oblasti prémiových nehnuteľností v Hongkongu a odkúpila významný podiel v kancelárskej budove v obchodnej štvrti Central. Transakcia dosiahla hodnotu približne 3,5 miliardy HKD (asi 450 miliónov USD).
Diverzifikácia za hranice e-commerce
JD.com týmto krokom rozširuje svoje pôsobenie mimo online predaja a logistiky. Podiel odkúpila od skupiny Lai Sun Development a jej materskej spoločnosti Lai Sun Garment v rámci stratégie budovania zahraničných aktivít.
Hongkong ako brána k medzinárodným investorom
Táto realitná akvizícia nadväzuje na podobné kroky iných čínskych technologických firiem, najmä Alibaba Group, ktoré využívajú Hongkong ako finančnú základňu mimo pevninskej Číny. JD.com zároveň pripravuje verejnú ponuku akcií (IPO) svojej dcérskej logistickej firmy Jingdong Industrials, od ktorej sa očakáva výnos okolo 412 miliónov USD.
Nové obchodné jednotky a dôvera investorov
Spoločnosť nedávno spustila spin-off v hodnote 424 miliónov USD, čím ďalej rozširuje svoje portfólio a zvyšuje atraktivitu pre medzinárodný kapitál. Analytici pozitívne reagujú a zvyšujú cieľové ceny akcií JD.com na základe jej dlhodobej vízie a finančnej stability.
