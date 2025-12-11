Disney investuje do OpenAI a oznamuje revolúciu v tvorbe animácií 📱

Spoločnosť Walt Disney Co. (DIS.US) oznámila prelomové partnerstvo s OpenAI, do ktorého investuje 1 miliardu libier, a stáva sa prvým hlavným licenčným partnerom platformy Sora. Trojročná dohoda zahŕňa sprístupnenie viac ako 200 animovaných postáv z knižníc Disney, Marvel, Pixar a Star Wars na generovanie video obsahu. Kľúčovým obmedzením tejto dohody je vylúčenie obrazov celebrít a hlasov hercov, čo znamená, že generované videá môžu obsahovať vizuálne postavy, ale nie hlasy pôvodných účinkujúcich. Niektoré videá vytvorené používateľmi budú navyše dostupné na platforme Disney+, čím vznikne nový distribučný kanál pre AI obsah.
Okrem kapitálovej investície a licencovania ochranných známok sa Disney stáva aj významným zákazníkom OpenAI a plánuje nasadenie nástrojov tohto start-upu na tvorbu nových produktov, služieb a zážitkov pre Disney+, pričom zároveň sprístupní ChatGPT svojim zamestnancom. Toto rozhodnutie predstavuje výrazný posun v postoji Hollywoodu k technológiám umelej inteligencie a znamená obrat v zábavnom priemysle, ktorý sa doteraz obával o práva tvorcov a istotu pracovných miest. Generálny riaditeľ Bob Iger zdôraznil, že partnerstvo im umožní „opatrne a zodpovedne rozširovať dosah nášho rozprávania pomocou umelej inteligencie, pričom budeme rešpektovať a chrániť tvorcov a ich dielo.“ Obe spoločnosti – Disney aj OpenAI – sa zaviazali k implementácii zodpovedných bezpečnostných opatrení, vrátane politík primeraných veku a kontrol na zabránenie tvorby škodlivého obsahu, čím preukazujú spoločný záväzok k etickému využívaniu AI v zábavnom priemysle.
Akcie spoločnosti dnes po tomto oznámení posilňujú o viac ako 1 % a testujú 200- a 100-dňové EMA, čo možno považovať za kľúčové zóny potvrdzujúce pokračujúci downtrend akcií.
Zdroj: xStation
