Disney prekonal odhady vďaka silnému výkonu zábavných parkov a úspechu filmu Zootopia 2

- Disney prekonal očakávania s tržbami 26 miliárd USD a ziskom pred zdanením vo výške 3,7 miliardy USD.
- Divízia zážitkov (parky, výletné lode, tovar) sa podieľala na 72 % prevádzkového zisku.
- Zootopia 2 a Avatar: Fire and Ash výrazne prispeli k tržbám, zároveň však zvýšili marketingové náklady.
- Streaming zaznamenal 72 % rast zisku, no športová divízia utrpela pre výpadky príjmov z ESPN a spor so službou YouTube TV.
Spoločnosť Walt Disney zverejnila výsledky za svoje prvé fiškálne štvrťrok (končiaci 27. decembra), ktoré prekonali očakávania Wall Street, predovšetkým vďaka silnému výkonu divízie zábavných parkov a úspechu filmu Zootopia 2.
Divízia „experiences“, ktorá zahŕňa parky, výletné lode a spotrebný tovar, vygenerovala tržby vo výške 10 miliárd USD, čo predstavovalo 72 % prevádzkového zisku celej spoločnosti za štvrťrok (takmer 5 miliárd USD). Výrazne prispel najmä Walt Disney World, ktorý ťažil zo slabšej porovnávacej základne – vlani bol dočasne zatvorený kvôli hurikánu Milton.
Celkové tržby spoločnosti vzrástli o 5 % na 26 miliárd USD, čím prekonali očakávania analytikov (25,7 miliardy USD). Zisk pred zdanením dosiahol 3,7 miliardy USD, pričom Wall Street očakávala 3,5 miliardy USD. Upravený zisk na akciu predstavoval 1,63 USD, čo je síce pokles o 7 % medziročne, ale stále viac než odhadovaných 1,57 USD.
Na druhej strane športová divízia, najmä ESPN, zaznamenala pokles prevádzkového zisku o 23 % kvôli sporu s YouTube TV, ktorý viedol k stratám prístupu miliónov predplatiteľov. Tento výpadok znamenal stratu 110 miliónov USD. Tržby divízie vzrástli len o 1 % na 4,9 miliardy USD.
Divízia zábavy, zahŕňajúca filmové štúdiá, televíziu a streamovanie (Disney+, Hulu, ESPN), dosiahla tržby 11,6 miliardy USD (+7 %), avšak prevádzkový zisk medziročne klesol o 35 %, najmä kvôli vysokým nákladom na uvedenie filmu „Avatar: Fire and Ash“ a ďalších ôsmich snímok (oproti štyrom vlani). Príjmy z politickej reklamy medziročne klesli o 140 miliónov USD.
Streamovanie rástlo dynamicky – prevádzkový zisk +72 % na 450 miliónov USD, tržby +13 % na 4,4 miliardy USD. Spoločnosť už neuvádza počet predplatiteľov.
Disney potvrdil výhľad dvojciferného rastu EPS za celý rok a očakáva 19 miliárd USD voľného cash flow a spätný odkup akcií v hodnote 7 miliárd USD.
Napriek pozitívnym výsledkom akcie v premarkete klesli o približne 2 %, pravdepodobne kvôli poklesu ziskovosti kľúčových divízií a neistote ohľadom výmeny CEO, kde je favoritom Josh D’Amaro.
Graf DIS.US (D1)
Akcie spoločnosti Walt Disney sa aktuálne obchodujú na úrovni 105,14 USD a cena zostáva pod kĺzavými priemermi EMA 50 (111,24 USD) a SMA 100 (111,21 USD). RSI sa nachádza na úrovni 38,9, teda v pásme slabého momenta, s náznakom odrazu z prepredaných úrovní. Z technického hľadiska bude kľúčové, či sa cena udrží nad úrovňou 105 USD a prípadne otestuje oblasť EMA 50. Bez trvalého návratu nad 111 USD však nie je možné hovoriť o zmene trendu.
Zdroj: xStation5
