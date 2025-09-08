Disney+ rozširuje ponuku v Španielsku vďaka partnerstvu s Atresmedia

Spoločnosť Walt Disney uzavrela novú strategickú dohodu so španielskou mediálnou skupinou Atresmedia, známou okrem iného ako producent kultového seriálu "Money Heist" (La Casa de Papel). Výsledkom partnerstva bude integrácia obľúbených španielskych seriálov do streamovacej platformy Disney+.
Od septembra budú mať predplatitelia Disney+ v Španielsku prístup k úspešným titulom ako sú "Money Heist", "Veneno" alebo "Gran Hotel", ktoré ponesú označenie Atresmedia. Dohoda poskytuje Disney+ spoluexkluzívne práva na široké portfólio produkcie Atresmedia, čo spoločnosti umožní posilniť ponuku lokálne produkovaného obsahu, ktorý je čoraz viac vyhľadávaný európskymi divákmi.
Tento krok prichádza len krátko po tom, čo v júli Disney uzavrel podobné partnerstvo s britskou stanicou ITV, čo naznačuje širšiu stratégiu spoločnosti rozširovať knižnicu o regionálne atraktívny obsah prostredníctvom spolupráce s miestnymi hráčmi.
Z pohľadu investorov ide o potvrdenie trendu, kedy sa globálne streamovacie platformy čoraz viac obracajú k lokálnym partnerstvám, aby si udržali konkurencieschopnosť na silne fragmentovanom trhu. Disney týmto krokom posilňuje svoju pozíciu na španielsky hovoriacich trhoch, kde rastie dopyt po prémiovom domácom obsahu.
Vzhľadom na pokračujúci rast konkurencie v streamovacom sektore predstavujú podobné partnerstvá kľúčový nástroj na udržanie a získavanie predplatiteľov – najmä v regiónoch, kde globálna produkcia nestačí pokryť kultúrne a jazykové preferencie divákov.
Graf DIS.US (D1)
Akcie spoločnosti Walt Disney sa aktuálne obchodujú na úrovni 117,91 USD, pričom sa stabilizujú nad kĺzavými priemermi, čo signalizuje potenciál na pokračovanie rastového trendu. Cena sa nachádza nad EMA 50 (116,92 USD) aj SMA 100 (112,26 USD), čo potvrdzuje udržanie býčej štruktúry. RSI osciluje okolo 51,4 bodu, teda sa nachádza v neutrálnom pásme, bez známok prekúpenia alebo prepredanosti. Tento stav naznačuje rovnováhu medzi kupujúcimi a predávajúcimi a priestor na prípadné posilnenie bez potreby korekcie.
Z technického hľadiska je pre ďalší vývoj dôležité, aby sa cena udržala nad hladinou 116 USD, čo je úroveň EMA 50 aj nedávnej konsolidačnej zóny. Prerazenie nad 121 USD by mohlo otvoriť cestu k ďalším rastovým cieľom. Naopak, pokles pod 112 USD by znamenal varovný signál a možné narušenie súčasného pozitívneho trendu. Celkovo však akcie naďalej vykazujú pozitívne technické nastavenie, podporené nedávnou stabilizáciou po korekcii.
Zdroj: xStation5
