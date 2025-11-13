Disney stavia na dividendy a streaming – investorov láka rast aj návratnosť kapitálu

- Disney zvýšila dividendu o 50 % na 1,50 USD a zdvojnásobila plán spätného odkupu akcií na 7 mld. USD pre rok 2026.
- Divízia streamingu vzrástla o 39 %, počet predplatiteľov dosiahol 196 miliónov.
- Zábavné parky a výletné lode priniesli silný rast zisku (+13 %).
- Tradičná televízia a filmová tvorba zaznamenali pokles výnosov a ziskovosti.
Spoločnosť Walt Disney oznámila výrazné zvýšenie dividendy a rozšírenie programu spätného odkupu akcií, čím reaguje na pozitívne výsledky podporené rastom streamovacích služieb a návštevnosti zábavných parkov. Dividenda vzrastie o 50 % na 1,50 USD na akciu, pričom plán spätného odkupu akcií pre fiškálny rok 2026 sa zdvojnásobí na 7 miliárd USD.
Vo štvrtom fiškálnom štvrťroku vykázala Disney upravený zisk na akciu vo výške 1,11 USD, čo je síce medziročný pokles o 3 %, no zároveň výsledok prekonal očakávania analytikov (1,05 USD). Príjmy zostali medziročne na úrovni 22,5 miliardy USD, čo bolo mierne pod trhovým konsenzom.
Streamovacia divízia zaznamenala medziročný rast zisku o 39 % na 352 miliónov USD a spoločnosť získala počas štvrťroka 12,5 milióna nových predplatiteľov, čím sa počet používateľov Disney+ a Hulu zvýšil na 196 miliónov. K úspechu prispel aj nový distribučný partner – Charter Communications, ktorý pomohol pritiahnuť nových zákazníkov.
Zábavné parky a zážitky zostávajú stabilným pilierom. Segment „experiences“ vrátane zábavných parkov zvýšil prevádzkový zisk o 13 % na 1,88 miliardy USD, predovšetkým vďaka rastúcemu záujmu o výletné plavby a expanzii Disneyland Paris.
Naopak tradičná televízna divízia naďalej stráca dynamiku – prevádzkový zisk klesol o 21 % na 391 miliónov USD. Klesajúce príjmy z reklamy a káblových poplatkov poukazujú na hlbšie štrukturálne zmeny v mediálnom priemysle. Ani filmová divízia nezažiarila – zisk segmentu zábavy klesol o viac ako tretinu na 691 miliónov USD, keď tohtoročné filmy nedokázali nadviazať na úspechy ako „Inside Out 2“ či „Deadpool & Wolverine“.
Generálny riaditeľ Bob Iger, ktorý sa vrátil do čela firmy v roku 2022, uviedol, že spoločnosť výrazne pokročila v prechode na modernejší model priamej distribúcie obsahu a efektívnejšie využíva svoju značku a kreatívnu silu. Jeho mandát vyprší na konci roka 2026 a nástupca má byť oznámený už budúci rok.
Disney očakáva, že upravený zisk na akciu porastie dvojciferným tempom tak vo fiškálnom roku 2026, ako aj v roku 2027, čím potvrdzuje dôveru vo svoju dlhodobú stratégiu a ziskovosť.
Graf DIS.US (D1)
Akcie spoločnosti Walt Disney zaznamenali v posledných dňoch silný rastový impulz a aktuálne sa obchodujú na úrovni 116,70 USD, teda nad oboma kľúčovými kĺzavými priemermi. Cena prerazila nad EMA 50 (113,12 USD) aj nad SMA 100 (116,12 USD), čím vyslala silný býčí signál a prekonala dôležitý technický odpor. RSI poukazuje na rastúci nákupný záujem, pričom stále zostáva pod hranicou prekúpenosti (70), čo naznačuje priestor na pokračovanie rastu bez rizika krátkodobého vyčerpania.
Zdroj: xStation5
