Disney za Q4 nedosiahla odhady tržieb: Tlak na lineárnu TV rastie

-
Tržby Disney za Q4 vo výške ~22,46 miliárd USD nedosiahli očakávania, hoci EPS bol 1,11 USD a vyšší než sa predpokladalo.
-
Rast prišiel z segmentu streamingu a parkov, zatiaľ čo divízia lineárnej televízie zaznamenala pokles ~16 % a prevádzkový zisk ~21 %.
-
Spoločnosť reagovala zvýšením dividendy o 50 % a plánom spätného odkupu akcií v hodnote 7 miliárd USD.
-
Stále pretrvávajú tlak na tradičnú televíziu a spor s platformou YouTube TV podčiarkuje nutnosť zamerať sa na rastové segmenty.
-
Spoločnosť Walt Disney zverejnila výsledky za štvrtý fiskálny štvrťrok s kombináciou pozitív a výziev: upravený zisk na akciu (EPS) prekonal očakávania, avšak celkové tržby zaostali a jej divízia lineárnej televízie pokračuje v poklese – najmä z dôvodu znižovania počtu káblových používateľov a poklesu príjmov z reklamy.
Výsledky Q4 – prehľad
Tržby za dané obdobie dosiahli približne 22,46 miliárd USD, čo bolo pod očakávaním trhu (cca 22,75 miliárd USD) a v podstate stagnácia medziročne. Upravený zisk na akciu bol 1,11 USD, čím spoločnosť prekonala prognózy a ukázala silu niektorých rastových segmentov.
Segment priamej distribúcie spotrebiteľom (Disney+, Hulu, ESPN+) zaznamenal rast približne 8 % a celkový počet predplatiteľov dosiahol približne 196 miliónov. Divízia parkov a zážitkov pokračovala v rastúcom zisku.
Na druhej strane, divízia lineárnej televízie a kabelových sietí bola pod značným tlakom: domáce tržby klesli približne o 16 % a prevádzkový zisk v tomto segmente poklesol zhruba o 21 %. Spoločnosť ďalšie upozornila na možný dlhší spor s platformou YouTube TV, ktorý by mohol ovplyvniť dostupnosť jej kanálov a príjmy z reklamy.
Strategické kroky
Disney v reakcii na výsledky oznámila zvýšenie dividendy o 50 % a zdvojnásobenie plánu spätného odkupu akcií na 7 miliárd USD pre fiskálny rok 2026. Generálny riaditeľ Bob Iger zdôraznil stratégiu zameranú na streaming, parky a medzinárodnú expanziu a potvrdil očakávaný dvouciferný rast upraveného EPS v rokoch 2026–2027.
Reakcia trhu a výhľad
Napriek lepšiemu EPS akcie spoločnosti klesli – v niektorých prípadoch o 3–8 % – čo odráža obavy investorov z poklesu tržieb a slabšej tradičnej televíznej divízie.
Do budúcnosti čelí Disney viacerým výzvam: ako udržať rast v segmente streamingu a zvýšiť marže, ako riešiť pokles lineárnej televízie a ako úspešne vyriešiť spor s YouTube TV, ktorý môže ovplyvniť prístup k divákom a príjmy.
