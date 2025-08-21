Dobré výsledky Walmartu trh neuspokojili

Walmart (WMT.US) zverejnil výsledky za druhý kvartál 2025. Investori zostali mierne sklamaní. Tempo rastu je slabé, hodnotové ukazovatele sú veľmi vysoko a vonkajšie riziká pre spoločnosť narastajú. Akcie klesli o viac než 4 %.
- EPS: 0,68 vs. očakávanie 0,73
- Tržby: 177,4 mld. USD vs. očakávanie 175,9 mld. USD
- Rast tržieb: 4,8 % vs. očakávanie 4,21 %
- Hrubá marža: zvýšila sa na 22,8 % vs. očakávanie 24,8 %
- Celoročný výhlaď rastu tržieb zvýšený: z 3–4 % na 3,75–4,75 %
- Prevádzkové náklady: +8 % medziročne
- E-commerce tržby: +26 %
Ukazovateľ P/E sa aktuálne nachádza blízko historických maxím, okolo 38, čo je výrazne nad priemerom v odvetví.
Politika Federálneho rezervného systému udržiavajúca úrokové sadzby a dodatočné clá presadzované novou prezidentskou administratívou predstavujú vážne hrozby pre kondíciu spoločnosti v nasledujúcich kvartáloch.
Minister financií Scott Bessent uviedol, že „Walmart bude schopný absorbovať časť nákladov spojených s clami.“ To však prirodzene môže vzbudiť obavy medzi akcionármi, ktorí sa viac zaujímajú o zisky spoločnosti než o podporu politiky amerického prezidenta. CEO Doug McMillon oznámil, že napriek snahám Walmartu vyhnúť sa rastu cien sú tieto nevyhnutné.
Výhlaď grafu
Akcie Walmartu dnes klesajú po zverejnení kvartálnych výsledkov a blížia sa k 100-dňovému exponenciálnemu kĺzavému priemeru (zlatá línia). Prerazenie tejto úrovne by mohlo stlačiť cenu smerom k 96–97 USD za akciu. Napriek solídnym tržbám vyššie prevádzkové náklady znížili ziskovosť spoločnosti, čo sa investorom nepáčilo a vyvolalo predajný tlak. Zdroj: xStation5
Rozsah Walmartu hrá v jeho prospech. Je najväčším distribútorom a zamestnávateľom v USA. Táto veľkosť umožňuje Walmartu absorbovať náklady a vyjednávať podmienky, ktoré sú pre konkurenciu nedosiahnuteľné.
Vedenie spoločnosti komunikuje investorom dôveru zvýšením výhľadu. Investori však zostávajú opatrní a akcie trestajú výrazným poklesom. Budúci smer Walmartu bude formovaný nadchádzajúcim stretnutím v Jackson Hole. Politika úrokových sadzieb Fedu pravdepodobne určí silu spotrebiteľov v nasledujúcich kvartáloch, čo bude mať priamy dopad na výsledky Walmartu.
