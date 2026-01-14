Dohoda medzi Apple a Google v oblasti AI zásadne mení ich stratégie

-
Apple a Google uzavreli dlhodobú AI spoluprácu.
-
Modely Gemini budú základom pre Apple Intelligence a Siri.
-
Apple zrýchľuje vývoj AI bez straty kontroly nad dátami.
-
Google výrazne rozširuje dosah svojich AI riešení.
-
Apple a Google uzavreli dlhodobú AI spoluprácu.
-
Modely Gemini budú základom pre Apple Intelligence a Siri.
-
Apple zrýchľuje vývoj AI bez straty kontroly nad dátami.
-
Google výrazne rozširuje dosah svojich AI riešení.
Spoločnosti Apple a Google uzavreli dlhodobé strategické partnerstvo v oblasti umelej inteligencie, v rámci ktorého sa AI modely Gemini stanú technologickým základom nových funkcií Apple Intelligence, vrátane výrazne vylepšenej hlasovej asistentky Siri. Ide o významný krok, ktorý signalizuje zmenu prístupu Apple k vývoju generatívnej AI.
Apple týmto krokom reaguje na potrebu zrýchliť implementáciu pokročilých AI funkcií a zároveň sa vyhnúť časovo aj finančne náročnému vývoju vlastných rozsiahlych jazykových modelov. Spoločnosť si pritom zachováva kontrolu nad používateľským rozhraním, ekosystémom a ochranou súkromia, ktoré zostávajú jej hlavnými prioritami.
Význam dohody pre Apple
Pre Apple má spolupráca viacero strategických výhod:
-
rýchlejšie zavedenie generatívnej AI do iPhonov a ďalších zariadení,
-
výrazné zlepšenie schopností Siri v oblasti porozumenia a kontextu,
-
možnosť sústrediť sa na dizajn, hardvér a používateľský zážitok.
Apple zároveň deklaruje, že spracovanie AI úloh bude prebiehať kombináciou lokálneho výpočtu a vlastnej cloudovej infraštruktúry, aby bola zachovaná bezpečnosť a súkromie dát.
Prínos pre Google
Pre Google predstavuje partnerstvo rozšírenie AI technológií Gemini na obrovskú používateľskú základňu Apple zariadení. To výrazne zvyšuje viditeľnosť a využívanie jeho modelov mimo vlastného ekosystému a posilňuje jeho pozíciu v globálnom AI súboji.
Dohoda zároveň potvrdzuje technologickú vyspelosť Gemini a posúva Google do roly kľúčového dodávateľa AI riešení pre tretie strany.
Dopad na technologický sektor
Spolupráca dvoch tradičných rivalov ukazuje, že AI sa stala strategickou infraštruktúrou, kde je spolupráca často efektívnejšia než izolovaný vývoj. Trh tak smeruje k modelu, kde sa jednotliví hráči špecializujú na svoje silné stránky – Apple na ekosystém a používateľský komfort, Google na samotné AI technológie.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Banky a technológie ťahajú indexy nahor 🏭 Americký priemysel zostáva silný
Najväčší vo svojej triede: Čo hovoria výsledky BlackRocku o trhu?
US OPEN: Výsledky bánk a fondov podporujú oceňovanie
PNC Financial hlási nárast ziskov vďaka fúziám a vyšším úrokovým príjmom
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.