Dolár najsilnejší za posledné dva mesiace 💲📈 Absencia amerických dát tlmí medvedí trend

- Index amerického dolára (USDIDX) od začiatku týždňa posilnil približne o 1,65 % a dosiahol dvojmesačné maximum.
- Udržateľný obrat trendu však ostáva neistý pre rastúce očakávania ďalšieho znižovania sadzieb v USA.
Dolárový index rastie už štvrtú seansu po sebe (USDIDX: +0,6 %) a dosahuje najvyššiu úroveň za posledné dva mesiace.
Cena prerazila nad 100-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA100, tmavofialová), ktorý v marci – počas obchodnej neistoty – odštartoval najsilnejší klesajúci trend hlavnej svetovej meny od roku 2022. Tlak na USDIDX sa začal stabilizovať po tom, čo index v júni dosiahol trojročné minimum. Trvalý obrat trendu sa však vzhľadom na smerovanie menovej politiky v USA stále javí ako nepravdepodobný.
USDIDX prerazil nad EMA100. Zdroj: xStation5
Swapový trh aktuálne predpokladá približne 75 % pravdepodobnosť, že do konca roku 2025 dôjde v USA k dvom zníženiam úrokových sadzieb. Fed si zachováva opatrný tón a upozorňuje na dvojité riziko – rast inflácie aj nezamestnanosti – zatiaľ čo sa blíži koniec mandátu Jeroma Powella. Aj keby Fed ukončil pauzu v uvoľňovaní politiky, ktorá začala v decembri 2024, skutočný holubičí obrat zatiaľ nenastal.
Oceňovanie ďalších znížení sadzieb v USA na futures trhu. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Paradoxne dolár posilňuje aj napriek absencii kľúčových ekonomických dát – napríklad dnešné týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti neboli zverejnené. To nasmerovalo pozornosť investorov na „zvyšok sveta“, najmä na politicky chaotické Francúzsko. Nie je preto prekvapením, že euro patrí medzi najväčších porazených v rámci nového býčieho naratívu dolára. Počas týždňa spoločná mena oslabila voči doláru o približne 1,5 %, čo môže byť jej najväčší týždenný pokles od novembra 2024.
EURUSD v týždennom intervale. Zdroj: xStation5
