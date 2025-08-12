Dolár posilňuje pred zverejnením CPI 💵

Jadrová inflácia v júli má vzrásť najviac za posledných 6 mesiacov 🔎📣
- Bloomberg Economics očakáva, že jadrový CPI za júl zaznamená najrýchlejší mesačný rast od januára, čo by mohlo oslabiť šance na septembrové zníženie sadzieb.
- Jadrová inflácia pri tovare sa predpovedá na +0,4 % m/m, keďže slabne deflácia v segmente automobilov (nových aj ojazdených).
- Obnovený inflačný tlak v službách – najmä v hoteloch a letenkách – a trvalo vysoký rast nájmov by mali podporiť jadrovú zložku indexu.
Pred zverejnením dát trh oceňuje približne 85 % pravdepodobnosť septembrového zníženia sadzieb Fedu.
Čoskoro dorazí najdôležitejšia správa týždňa – zverejnenie júlového CPI. Pre Fed pôjde o kľúčový údaj pred septembrovým zasadnutím, ktorému bude predchádzať aj NFP report z trhu práce a augustový CPI (publikovaný v tom istom týždni ako rozhodnutie Fedu).
- Konzensus očakáva, že hlavný CPI vzrastie o +0,2 % m/m a 2,8 % y/y, zatiaľ čo jadrový CPI by mal pridať +0,3 % m/m a približne 3,0 % y/y za júl. Rast o 0,3 % m/m by predstavoval najrýchlejšie mesačné tempo zhruba za 6 mesiacov.
Trhové prognózy nie sú optimistické a dolár posilňuje pred rozhodnutím. Bloomberg Economics očakáva výrazne vyššiu jadrovú infláciu za júl a možno najrýchlejší mesačný rast od januára.
Tento silný rast by mali podporiť služby spojené s cestovaním a stále vysoké nájmy. Dáta naznačujú, že ceny hotelov a leteniek sa po predchádzajúcich poklesoch pravdepodobne vrátia do kladných hodnôt, zatiaľ čo dezinflačný proces pri nájmoch zostáva pomalý.
Na strane jadrového tovaru sa očakáva rast okolo +0,4 % m/m, pričom kľúčovým faktorom bude segment automobilov – pri nových aj ojazdených vozidlách sa predpokladá menší pokles cien, čo by malo obmedziť negatívny príspevok tovaru k jadrovému indexu, viditeľný v posledných mesiacoch.
Vplyv ciel na CPI
Clá zostávajú hlavnou neznámou pre infláciu tovarov v nasledujúcich mesiacoch. Historicky bol ich dopad na dovozné ceny výrazný, no Fed to vníma skôr ako jednorazový posun cenovej hladiny než trvalý trend.
Hoci sa prenášanie ciel do spotrebiteľských cien javí menšie než na začiatku roka, Bloomberg odhaduje, že to nevykompenzuje krátkodobý nárast cien služieb. V praxi to znamená, že ak bude júlová hodnota vysoká, skomplikuje to argumenty pre okamžité uvoľnenie politiky, aj keď trh stále očakáva zníženie sadzieb na zasadnutí 16.–17. septembra.
Aktuálne postoje členov Fedu
Powell: Inflačný vplyv ciel môže byť „krátkodobý“ (posun hladiny), ale aj pretrvávajúci; Fed „neurobil rozhodnutie pre september“ a počká na ďalšie dva inflačné a pracovné reporty.
Waller: Hlasoval proti júlovému zníženiu sadzieb, ale predložil argumenty pre začatie uvoľňovania, ak bude pracovný trh ďalej slabnúť a riziká colnej inflácie zostanú obmedzené.
Daly: Verí, že zníženie bude potrebné „v nasledujúcich mesiacoch“, ako pracovný trh chladne; sleduje vplyv ciel, ale nevidí ich ako prekážku, ak bude inflačný trend priaznivý.
Bowman: Verejne podporuje tri zníženia sadzieb v roku 2025 po slabých dátach z trhu práce, čo ukazuje, že zamestnanosť ťahá Výbor k počiatočnému kroku.
EURUSD (M15)
Menový pár zostáva v úzkom konsolidačnom kanáli pred zverejnením CPI. Dolár je intradenné mierne slabší voči väčšine mien, pričom poklesy sa pohybujú len v rozmedzí 0,0–0,05 %.
