💲Dolár zastavuje výpredaj po vyjadrení Bessenta z ministerstva financií: „Nie je dôvod, aby Powell odstúpil“

USD index v─Źera zastavil v├Żpredaj, ktor├Ż bol vyvolan├Ż zmie┼ían├Żmi vyjadreniami americkej administrat├şvy o ofici├ílnom ukon─Źen├ş obchodn├Żch rokovan├ş (USDIDX: +0,03 %). Sentiment stabilizovali vyjadrenia ministra financi├ş USA, ktor├Ż sa op├Ą┼ą pok├║sil upokoji┼ą trhy uprostred nap├Ątia medzi Trumpom a Powellom.

Scott Bessent vyhl├ísil, ┼że nevid├ş ÔÇ×┼żiadny d├┤vod, pre─Źo by mal Powell odst├║pi┼ą [z ─Źela Fedu].ÔÇť T├Żmto vyjadren├şm zmiernil t├│n skor┼í├şch n├ívrhov, ┼że by mal Powell prehodnoti┼ą fungovanie Fedu aj mimo menovej politiky. Tieto koment├íre s├║visia s obvineniami zo strany Trumpovej administrat├şvy, ┼że rekon┼ítrukcia budovy Feder├ílneho rezervn├ęho syst├ęmu je finan─Źne neudr┼żate─żn├í. V posledn├Żch d┼łoch vyvolala renov├ícia kontroverziu ako mo┼żn├Ż d├┤vod na Powellovo odvolanie ÔÇô za predpokladu, ┼że by bol sp├íchan├Ż trestn├Ż ─Źin.

Bessent sa tie┼ż vyjadril k prebiehaj├║cim obchodn├Żm rokovaniam s ─î├şnou a uviedol, ┼że vst├║pili do ÔÇ×├║plne novej ├║rovneÔÇť. Pod─ża ministra financi├ş USA by rokovania s Pekingom mohli by┼ą pred─║┼żen├ę a┼ż do 12. augusta a v najbli┼ż┼í├şch d┼łoch bude ozn├ímen├í ÔÇ×s├ęria nov├Żch obchodn├Żch doh├┤dÔÇť.

USDIDX sa po rozhovore Scotta Bessenta vr├ítil k 10-d┼łov├ęmu exponenci├ílnemu k─║zav├ęmu priemeru (EMA10, ┼żlt├í).

Zdroj: xStation5

 

