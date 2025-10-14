Domino’s posilňuje vďaka promoakciám a plnenému okraju – akcie vyskočili o takmer 6 %

- Tržby na porovnateľných predajniach v USA vzrástli o 5,2 %, čo prekonalo očakávania trhu.
- Zisk na akciu dosiahol 4,08 USD, taktiež nad trhovým konsenzom.
- Rast ťahali promoakcie, pizza s plneným okrajom a partnerstvo s DoorDash.
- Analytici však varujú pred tlakom na marže a obmedzeným priestorom na zvyšovanie cien.
Akcie Domino’s Pizza Inc. výrazne posilnili v premarkete po tom, čo spoločnosť oznámila lepšie než očakávané výsledky za tretí štvrťrok, podporené zvýšeným dopytom po marketingových kampaniach a novinke – pizzi s plneným okrajom. Akcie stúpli až o 5,8 %, pričom od začiatku roka boli do pondelka v strate 2,7 %.
V USA vzrástli porovnateľné tržby o 5,2 %, čím prekonali očakávaný rast 4,3 %, podľa analytikov agentúry Bloomberg. Zisk na akciu dosiahol 4,08 USD, čo je nad konsenzom trhu na úrovni 3,95 USD.
Výsledky odzrkadľujú úspech promo kampane „Best Deal Ever“, spustenej v auguste, ktorá zákazníkov oslovila kombináciou výhodných ponúk a noviniek v menu. Kľúčový vplyv mala aj pizza s plneným okrajom, uvedená v marci, ako aj partnerstvo s DoorDash, ktoré zabezpečilo širšie pokrytie doručovania.
„V USA sme zaznamenali vyšší počet objednávok vďaka akcii Best Deal Ever a pizzi s plneným okrajom,“ uviedol generálny riaditeľ Russell Weiner. „To prispelo k silnému rastu v segmentoch donášky aj osobného odberu.“
Napriek pozitívnym číslam analytici upozorňujú na tlak na marže. Podľa analytika Jona Towera z Citi síce promoakcie pomohli zvýšiť trhový podiel, no mohli znížiť ziskovosť na objednávku.
Cenová citlivosť nízkopríjmových zákazníkov zároveň obmedzuje schopnosť Domino’s zvyšovať ceny.
Celý sektor reštauračných reťazcov čelí zvýšenej neistote v dôsledku oslabujúceho dopytu nízkopríjmových domácností, nestabilnej ekonomiky, strát pracovných miest, protiimigračných opatrení a tiež rastúceho užívania liekov na chudnutie, ktoré môžu znižovať apetít a frekvenciu návštev reštaurácií.
Graf DPZ.US (D1)
Aktuálna cena akcií je 408,19 USD. Z technického pohľadu sa nachádza hlboko pod kĺzavými priemermi EMA 50 (438,17 USD) a SMA 100 (452,75 USD), čo potvrdzuje pretrvávajúci medvedí trend. RSI je na úrovni 34,7, teda blízko prepredanej zóny, čo môže signalizovať možné spomalenie poklesu alebo krátkodobý odraz.
Zdroj: xStation5
