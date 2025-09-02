Dow pokračuje v odpredaji infraštruktúry, Macquarie navyšuje podiel na 49 %

Americká chemická spoločnosť Dow oznámila, že predala ďalší podiel vo svojej infraštruktúrnej spoločnosti Diamond Infrastructure Solutions partnerovi Macquarie Asset Management za 540 miliónov USD. Cieľom tohto kroku je posilniť zameranie na kľúčové podnikanie – výrobu chemických produktov.
Vďaka tejto transakcii sa podiel austrálskeho správcu aktív Macquarie vo firme zvýšil na 49 %. Celkový výnos, ktorý Dow z týchto transakcií získal, teraz predstavuje približne 3 miliardy USD. Nadväzuje tým na predchádzajúcu dohodu z začiatku roka, keď Dow predal 40 % podiel v infraštruktúrnych aktívach v oblasti amerického pobrežia Mexického zálivu za 2,4 miliardy USD, taktiež fondu spravovanému Macquarie.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Spoločný podnik Diamond Infrastructure Solutions poskytuje infraštruktúrne služby (napr. energia, para, potrubné systémy) v piatich prevádzkach v Texase a Louisiane – nielen pre Dow, ale aj pre ďalších priemyselných zákazníkov.
Dow dlhodobo prehodnocuje vlastníctvo neprodukčných aktív v rámci globálneho portfólia. Cieľom je zefektívniť prevádzku, znížiť kapitálové výdavky a zvýšiť návratnosť pre akcionárov. Predaj infraštruktúry firmám ako Macquarie, ktoré sa špecializujú na správu takýchto aktív, umožňuje Dow sústrediť sa na výrobu s vyššou pridanou hodnotou a zároveň využívať prevádzkové výhody týchto zariadení prostredníctvom dlhodobých zmlúv.
Graf DOW.US (D1)
Akcie spoločnosti Dow Inc. sa aktuálne obchodujú na úrovni 24,62 USD a napriek nedávnemu rastovému impulzu zostáva celkový dlhodobý trend výrazne klesajúci.
Cena sa naďalej nachádza pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (25,48 USD) a SMA 100 (27,41 USD), čo potvrdzuje pretrvávajúci predajný tlak.
RSI sa pohybuje na úrovni 48,5, čo značí neutrálne pásmo, bez náznakov prekúpenosti alebo prepredanosti. Tento indikátor naznačuje, že aktuálny rast nemá silné momentum.
MACD sa síce prehupol do kladných hodnôt, ale rozdiel medzi signálnymi čiarami zostáva mierny, čo signalizuje krehký pokus o obrat trendu, ktorý zatiaľ postráda silu.
Technicky sa akcie nachádzajú v zóne, ktorú budú investori pozorne sledovať, najmä či dôjde k prerazeniu nad EMA 50, čo by mohlo znamenať krátkodobú zmenu sentimentu. Bez takéhoto potvrdenia však naďalej hrozí návrat k nižším úrovniam okolo 23–22 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.