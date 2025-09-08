DuPont si vybojoval 10-ročný zákaz dovozu čínskej konkurencie kvôli porušeniu obchodného tajomstva

Americká chemická spoločnosť DuPont oznámila, že čínska firma Dawnsens New-Materials (známa aj ako Dangs) nesmie po dobu desiatich rokov predávať ani dovážať do USA produkty spojené so značkou Tyvek. Tento zákaz je výsledkom vyriešenia sporu o porušenie obchodného tajomstva a ochranných známok, ktorý sa začal v roku 2024.
Rozhodnutie schválila Medzinárodná obchodná komisia USA (ITC), ktorá prijala dobrovoľný záväzok Dawnsens dodržiavať tzv. "consent order" – právnu dohodu bez priznania viny, ale so záväzkom dodržiavania podmienok. Zákaz je platný okamžite a jeho vymáhanie zabezpečí ITC a americké colné úrady.
DuPont podal sťažnosť s tvrdením, že Dangs zneužil obchodné tajomstvá a neoprávnene používal ochranné známky spojené s materiálom Tyvek – syntetickým netkaným materiálom široko využívaným napríklad v ochrannom oblečení, balení, stavebníctve či zdravotníctve.
Spoločnosť uviedla, že rozhodnutie víta a že bude aj naďalej chrániť svoje duševné vlastníctvo na globálnej úrovni.
Z pohľadu trhu ide o dôležitý precedens, ktorý poukazuje na rastúci dôraz amerických firiem na ochranu technologických a značkových aktív voči čínskej konkurencii, najmä v odvetviach, kde zohrávajú zásadnú úlohu inovácie a materiálové know-how.
Graf DD.US (D1)
Akcie spoločnosti DuPont sa aktuálne obchodujú na úrovni 76,90 USD, teda v blízkosti niekoľkomesačných maxím. Cena sa drží nad oboma kĺzavými priemermi – konkrétne nad EMA 50 (73,88 USD) a SMA 100 (70,43 USD), čo potvrdzuje pokračovanie býčieho trendu. RSI dosahuje hodnotu 57,5, čo značí zdravé nákupné momentum bez známok prekúpenia. Indikátor teda ponecháva priestor pre ďalší rast.
Z technického hľadiska je dôležité sledovať, či akcie dokážu preraziť rezistenciu okolo 77 USD, ktorá bola v minulosti viackrát testovaná. Jej prekonanie by mohlo otvoriť cestu k rastovým cieľom v oblasti 78,70 až 81,00 USD. Naopak, najbližšia podpora sa nachádza okolo 74 USD (EMA 50), prípadne silnejšia na úrovni 70 USD (SMA 100).
Zdroj: xStation
