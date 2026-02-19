eBay kúpi Depop od Etsy za 1,2 miliardy USD a posilní dosah medzi mladšími zákazníkmi

eBay sa dohodol na akvizícii secondhand módnej platformy Depop od Etsy približne za 1,2 mld. USD v hotovosti. Cieľom je posilniť pozíciu eBay v resale móde a rozšíriť zásah medzi generáciou Z a mileniálmi. Depop je „mobile-first“ marketplace so 7 miliónmi aktívnych kupujúcich a 3 miliónmi aktívnych predajcov, pričom takmer 90 % kupujúcich je mladších ako 34 rokov. Transakcia sa má uzavrieť v 2. štvrťroku 2026 po splnení bežných podmienok a získaní potrebných schválení.
Prečo eBay chce Depop
CEO eBay Jamie Iannone uviedol, že Depop má rozšíriť stopu eBay v segmente módy a posilniť prítomnosť medzi mladšími zákazníkmi, ktorí sú kľúčovým motorom secondhand trhu. eBay chce Depopu priniesť svoje „scale“ – platby, logistiku, cross-border nástroje – a zároveň posilniť prvky zamerané na autenticitu a kvalitu.
Cross-listing a stratégia „recommerce“
Manažment vyzdvihuje cross-listing ako významnú príležitosť, keď sa ponuka Depopu môže dostať k širšiemu publiku eBay. Reuters zároveň uviedol, že eBay očakáva príspevok akvizície vo výške 1–2 percentné body k rastu GMV v roku 2026.
Prečo Etsy Depop predáva
Etsy kúpilo Depop v roku 2021 približne za 1,6 mld. USD, no teraz ho predáva za nižšiu cenu. Etsy uviedlo, že predaj mu umožní sústrediť sa na rast core marketplace a výnosy využiť na všeobecné firemné účely, pokračovanie spätných odkupov a investície do hlavného biznisu.
Depop: veľkosť a rastový profil
Podľa eBay dosiahol Depop v roku 2025 približne 1 mld. USD hrubých predajov (GMS), pričom v USA rástol takmer o 60 % medziročne. Pre eBay to znamená pridať rýchlejšie rastúcu, app-native platformu k širšiemu marketplace ekosystému.
Výsledky eBay, výhľad a návratnosť kapitálu
Oznámenie prišlo spolu s výsledkami eBay za 4Q 2025, kde tržby vzrástli na 2,97 mld. USD a GMV na približne 21,24 mld. USD, podľa Reuters nad očakávania. eBay zároveň zverejnil výhľad tržieb na 1Q 3,0–3,05 mld. USD, a oznámil 7% zvýšenie dividendy na 0,31 USD na akciu a dodatočnú autorizáciu 2 mld. USD na spätné odkupy.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Akcie GRAIL sa prepadli po výsledkoch NHS-Galleri: primárny cieľ splnený nebol
OpenAI vraj pripravuje AI zariadenia: smart reproduktor s kamerou, smart okuliare a smart lampu
Nvidia siaha na „domáce ihrisko“ Intelu a AMD: CPU pre dátové centrá a ďalší krok k Windows notebookom
Tesla a Autopilot: americký sud potvrdil verdikt 243 miliónov USD po smrteľnej nehode z roku 2019
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.