ECB preveruje Deutsche Bank pre podozrenie z podhodnotenia finančných rizík

- ECB preskúmava účtovné praktiky Deutsche Bank, najmä využívanie techniky netting.
- Bývalý zamestnanec tvrdí, že banka podhodnotila pákové riziko o viac ako 200 miliárd EUR.
- Formálne vyšetrovanie zatiaľ nebolo začaté, ide o súčasť širšieho preverovania.
- Deutsche Bank sa bráni, že jej účtovníctvo je v súlade s pravidlami aj trhovou praxou.
Európska centrálna banka (ECB) vykonáva preskúmanie týkajúce sa Deutsche Bank, ktorá podľa tvrdení bývalého zamestnanca Daria Schiraldiho mohla skresliť svoju finančnú pozíciu prostredníctvom účtovných techník známych ako netting. Na túto informáciu upozornil denník Financial Times.
Schiraldi tvrdí, že agresívne zúčtovacie a mimobilančné techniky viedli k podhodnoteniu pákového pomeru o viac ako 200 miliárd EUR vo finančných výkazoch za rok 2024. ECB už v posledných mesiacoch adresovala banke otázky týkajúce sa jej prístupu k pravidlám kapitálovej primeranosti a zaisteniu rizík. Hoci ide o súčasť širšieho preskúmania viacerých bánk, regulátor zatiaľ nerozhodol, či začne formálne vyšetrovanie.
Netting, teda zúčtovanie, je bežne používaný proces, pri ktorom banky vzájomne kompenzujú záväzky, čím znižujú kreditné riziko a kapitálové požiadavky. Deutsche Bank v reakcii uviedla, že jej účtovné postupy sú v súlade s platnými účtovnými štandardmi a zodpovedajú bežnej trhovej praxi.
Táto situácia prichádza v citlivom období, keď regulátori v eurozóne kladú väčší dôraz na transparentnosť a kapitálovú stabilitu bankového sektora, najmä po sérii sprísňujúcich opatrení v oblasti bankového dohľadu.
Graf DBK.DE (D1)
Akcie Deutsche Bank sa aktuálne obchodujú na úrovni 29,87 EUR a za sebou majú niekoľko dní poklesov. Cena krátkodobo klesla pod oba kĺzavé priemery – EMA 50 (30,36 EUR) aj SMA 100 (29,87 EUR). RSI je na hodnote 46,5, čo naznačuje mierne slabnúce momentum bez známok prepredanosti.
Zdroj: xStation5
