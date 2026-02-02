Eldorado Gold kupuje Foran za 2,8 miliardy USD

- Eldorado Gold kupuje Foran Mining za 2,8 mld. USD bez prémie pre akcionárov Foranu.
- Transakcia vytvorí producenta zlata a medi s cieľom dosiahnuť produkciu 900 000 uncí ročne do roku 2027.
- Akcie oboch spoločností prudko klesli pre obavy z rizík spojených so súčasnou výstavbou dvoch projektov.
- Táto akvizícia odráža širšiu vlnu konsolidácie v ťažobnom sektore ako reakciu na rastúci dopyt po kovoch.
- Eldorado Gold kupuje Foran Mining za 2,8 mld. USD bez prémie pre akcionárov Foranu.
- Transakcia vytvorí producenta zlata a medi s cieľom dosiahnuť produkciu 900 000 uncí ročne do roku 2027.
- Akcie oboch spoločností prudko klesli pre obavy z rizík spojených so súčasnou výstavbou dvoch projektov.
- Táto akvizícia odráža širšiu vlnu konsolidácie v ťažobnom sektore ako reakciu na rastúci dopyt po kovoch.
Eldorado Gold Corp. oznámila akvizíciu spoločnosti Foran Mining Corp., zameranej na ťažbu medi, v hodnote 3,8 miliardy kanadských dolárov (2,8 miliardy USD). Ide o ďalšiu významnú dohodu v rámci aktuálnej vlny fúzií a akvizícií v ťažobnom priemysle, ktorú poháňa prudký rast cien kovov a snaha ťažiarov získať lepší prístup k surovinám pre dekarbonizujúcu sa ekonomiku.
Transakcia bude financovaná kombináciou hotovosti a akcií, bez prirážky k záverečnej cene akcií Foranu z minulého piatka. Po zlúčení budú mať súčasní akcionári Eldorada približne 76 % podiel v novej spoločnosti, zatiaľ čo akcionári Foranu získajú zvyšných 24 %.
Trh na správu zareagoval negatívne – akcie Eldorada klesli až o 10 % a Foran stratil 9,9 %, čo je jeho najväčší intradenný pokles od mája. Dôvodom sú obavy investorov z rizík spojených s paralelným rozvojom dvoch veľkých projektov – kanadskej lokality McIlvenna Bay a gréckeho projektu Skouries, ktoré si súbežne vyžiadajú značné kapitálové aj manažérske nároky.
Podľa spoločnosti má zlúčený podnik potenciál generovať až 1,5 miliardy CAD voľného cash flow v roku 2027 a cieľom je produkcia 900 000 uncí ekvivalentu zlata ročne.
Portfólio bude tvoriť približne z 77 % zlato, 15 % meď a 8 % iné kovy, čo odzrkadľuje stratégiu diverzifikovať aktíva mimo zlata.
Dohoda prichádza v čase, keď zlato v posledných dňoch výrazne oslabovalo kvôli výberu ziskov po januárovom rekorde. Volatilita cien kovov a rastúci počet tzv. „nulových prémií“ v dohodách poukazujú na pretrvávajúcu opatrnosť investorov voči expanziám, ktoré môžu byť vnímané ako predražené.
Graf EGO.US (D1)
Akcie Eldorado Gold po silnom rastovom trende zaznamenali výrazný technický obrat, keď cena prudko klesla z nedávnych maxím nad 46 USD späť k úrovni 38,46 USD. Dnes cena testuje oblasť kĺzavého priemeru EMA 50 (37,90 USD), ktorý môže poslúžiť ako krátkodobá podpora. Ak by táto hladina neudržala, ďalším významným technickým bodom je SMA 100 (32,16 USD). RSI klesol na 48,3, teda späť do neutrálnej zóny, pričom predtým signalizoval prekúpený trh.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
✅Výsledky Amazonu: Zmiešané výsledky, akcie oslabujú o 10 %
🔴Živé komentáre od XTB: Mini odstávka v USA spôsobuje výpadok makroekonomických údajov
Kongsberg Gruppen po výsledkoch: Spoločnosť dobieha zvyšok sektora
Trhové zhrnutie: Európske indexy sa pokúšajú o odraz po rekordnom výpredaji na Wall Street 🔨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.