Electronic Arts opúšťa burzu – rekordné prevzatie za 55 miliárd dolárov

Spoločnosť Electronic Arts Inc. (EA), známa vďaka herným sériám ako Battlefield, The Sims a Madden NFL, súhlasila s prevzatím konzorciom vedeným saudským verejným investičným fondom Public Investment Fund (PIF), investičnou skupinou Silver Lake a fondom Affinity Partners Jareda Kushnera. Hodnota transakcie je 55 miliárd USD v hotovosti.
Akcionári EA dostanú 210 USD za akciu, čo predstavuje 25 % prémiu oproti predchádzajúcej trhovej cene.
Dokončenie akvizície sa očakáva v prvom kvartáli fiškálneho roka 2027, po schválení regulačnými orgánmi a akcionármi.
Ak sa transakcia uskutoční, pôjde o najväčší pákový odkup v histórii – predčí aj akvizíciu TXU z roku 2007.
Dôvody a financovanie transakcie
Spoločnosť EA tvrdí, že odchod z burzy jej umožní flexibilnejší vývoj a rýchlejšie inovácie mimo tlaku verejného trhu.
Kúpna cena bude financovaná kombináciou vlastného kapitálu (36 miliárd USD) a dlhu (približne 20 miliárd USD), pričom dlh zabezpečí JPMorgan.
Fond PIF, ktorý už vlastní 9,9 % akcií EA, si svoj podiel ponechá a prevedie do novej štruktúry.
Súčasný generálny riaditeľ Andrew Wilson ostáva vo funkcii.
Z pohľadu investorov ide o stávku na silné herné značky EA a nové technológie (napr. využitie umelej inteligencie na zníženie nákladov), ktoré by mali priniesť nadpriemerné výnosy.
Kontext herného priemyslu
Ide o ďalší krok v rámci konsolidácie herného sektora – príkladom je akvizícia Activision Blizzard spoločnosťou Microsoft.
Herný priemysel čelí rastúcim nákladom, zníženej spotrebiteľskej ochote míňať a konkurencii modelov ako cloud gaming či predplatné.
Dôležitou udalosťou bude októbrové vydanie hry Battlefield 6, ktoré môže výrazne ovplyvniť vývoj EA.
Reakcia trhu a možné riziká
Akcie EA po správach o plánovanom prevzatí výrazne posilnili – v niektorých prípadoch až o 15 %. Niektorí analytici však upozorňujú, že ocenenie je ambiciózne a môže byť rizikové, ak rast nenaplní očakávania. Kritickými bodmi zostávajú schvaľovanie regulačnými úradmi, účasť zahraničných investorov a následná realizácia novej stratégie. Zdroj: xStation5
