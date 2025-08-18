Eletrobras stavia na umelú inteligenciu pri modernizácii brazílskej energetickej siete

Najväčšia brazílska energetická spoločnosť Eletrobras oznámila strategické partnerstvo so spoločnosťou C3 AI, ktorého cieľom je využitie umelej inteligencie (AI) na zefektívnenie prevádzky prenosovej siete v najväčšej ekonomike Latinskej Ameriky. Obe spoločnosti uviedli, že nástroj C3 AI Grid Intelligence bude nasadený naprieč všetkými prenosovými aktívami spoločnosti Eletrobras.
Tento systém je navrhnutý tak, aby v reálnom čase monitoroval a riešil poruchy v sieti, čím sa výrazne zvyšuje odolnosť a spoľahlivosť elektrickej infraštruktúry. Hodnota kontraktu nebola zverejnená, no ide o ďalší krok v rámci globálneho trendu, kde sa energetické spoločnosti pripravujú na zložitejšie a premenlivé prevádzkové podmienky spojené s rôznorodými zdrojmi energie a klimatickými výkyvmi.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Eletrobras čelí výzvam ako sú požiare v blízkosti prenosových vedení a rozvodní, ktoré môžu ohroziť stabilitu dodávok. Podľa vedenia spoločnosti umožní modernizácia siete rýchlejšiu reakciu na incidenty a lepšie zabezpečenie stability systému. Pablo Flores, výkonný manažér pre ochranu, automatizáciu a riadenie prevádzkových systémov Eletrobras, uviedol, že digitalizácia kritických procesov umožňuje efektívnejšie a agilnejšie riadenie incidentov.
Tento krok posilňuje bezpečnosť energetickej infraštruktúry v Brazílii a zároveň potvrdzuje rastúci význam technológií umelej inteligencie v oblasti smart sietí a riadenia energetických systémov na globálnej úrovni.
Graf EBR.US (D1)
Akcie spoločnosti Eletrobras (EBR.US) zaznamenali na dennom grafe prudký rast, pričom sa cena aktuálne pohybuje okolo 8,18 USD, teda výrazne nad úrovňami kĺzavých priemerov EMA 50 (7,38 USD) a SMA 100 (7,34 USD).
RSI dosahuje hodnotu 65,7, teda sa blíži k prekúpenej zóne, zatiaľ však bez náznakov spomalenia trendu. MACD sa nachádza vo výrazne pozitívnom pásme a stále rastie, čo potvrdzuje aktuálne býčie momentum. Skoková medzera medzi sviečkami poukazuje na silný záujem investorov a výraznú zmenu sentimentu.
Celkovo graf potvrdzuje technický prielom a prechod do býčej fázy, pričom udržanie cien nad 8,00 USD môže otvoriť priestor pre ďalší rast. Korekcia však zostáva možná vzhľadom na rýchlosť a rozsah predchádzajúceho pohybu.
Zdroj: xStation5
Graf AI.US (D1)
Akcie spoločnosti C3 AI (AI.US) vykázali v posledných dňoch prudký odraz nahor po predchádzajúcom dlhodobom poklese, ktorý je viditeľný z vývoja pod oboma kĺzavými priemermi — EMA 50 aj SMA 100, ktoré sa aktuálne pohybujú okolo 23,5 USD.
Aktuálna cena však zostáva len na 17,84 USD, teda hlboko pod týmito úrovňami, čo naznačuje, že ide skôr o korekčný rast než o obrat trendu.
RSI sa zvýšil na 33,2, stále sa však nachádza pod neutrálnou zónou, čo naznačuje, že trh zostáva v slabej fáze.
MACD zostáva záporný, no histogram vykazuje známky znižovania negatívneho rozdielu, čo potvrdzuje spomaľovanie klesajúceho trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.