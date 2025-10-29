Eli Lilly a Walmart spúšťajú prvú možnosť osobného vyzdvihnutia lieku na chudnutie Zepbound

- Zepbound bude od polovice novembra dostupný na osobné vyzdvihnutie v lekárňach Walmart po celých USA.
- Partnerstvo medzi Eli Lilly a Walmartom má zvýšiť dostupnosť a konkurencieschopnosť lieku.
- Cena najnižšej dávky Zepboundu začne na 349 USD mesačne pre samoplatcov.
- Tento krok mieri proti lacnejším verziám a zmesovým náhradám, ktoré ohrozujú trhový podiel originálnych produktov.
- Zepbound bude od polovice novembra dostupný na osobné vyzdvihnutie v lekárňach Walmart po celých USA.
- Partnerstvo medzi Eli Lilly a Walmartom má zvýšiť dostupnosť a konkurencieschopnosť lieku.
- Cena najnižšej dávky Zepboundu začne na 349 USD mesačne pre samoplatcov.
- Tento krok mieri proti lacnejším verziám a zmesovým náhradám, ktoré ohrozujú trhový podiel originálnych produktov.
Spoločnosť Eli Lilly oznámila spoluprácu s Walmartom, v rámci ktorej bude jej liek na chudnutie Zepbound dostupný na osobné vyzdvihnutie v lekárňach Walmart po celých Spojených štátoch už od polovice novembra. Tento krok má za cieľ zjednodušiť prístup k liečbe a zároveň rozšíriť dosah značky mimo online platformu LillyDirect, ktorú Lilly spustila minulý rok.
Zepbound, konkurenčný produkt k Wegovy od Novo Nordisk, bol doteraz ponúkaný najmä cez internet pre samoplatcov. Teraz budú všetky schválené dávky dostupné aj ako jednorazové injekcie v lekárňach Walmart, pričom najnižšia dávka začne na úrovni 349 USD mesačne.
Tento krok je súčasťou širšej stratégie farmaceutických firiem, ktoré sa snažia zvýšiť dostupnosť originálnych produktov a zároveň obmedziť rast trhu s lacnejšími kópiami a neschválenými zmesovými verziami. Walmart ako najväčší americký maloobchodný reťazec poskytuje Lilly masívnu distribučnú platformu, ktorá môže výrazne ovplyvniť dostupnosť a predaj Zepboundu v silne konkurenčnom prostredí liekov na chudnutie.
Graf LLY.US (D1)
Akcie spoločnosti Eli Lilly sa aktuálne obchodujú na úrovni 818,69 USD. Cena zostáva nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (786,44 USD) a SMA 100 (766,93 USD), čo potvrdzuje býčie technické nastavenie. RSI sa nachádza na úrovni 56,3, čo je v neutrálnej zóne a naznačuje, že trh ešte nie je prekúpený, ale má priestor na ďalší rast. Ak akcie prerazia späť nad úroveň 830–840 USD, môže to byť signál na ďalší rast. Naopak, oblasť okolo 786–790 USD (kĺzavý priemer EMA 50) teraz slúži ako kľúčová podpora na udržanie pozitívneho trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Nálada na Wall Street napriek zníženiu sadzieb Fedu a uzavretej dohode s Čínou 🗽Americký dolár posilňuje
AbbVie blízko mesačného minima po zverejnení výsledkov 📉
Coinbase zostáva lídrom medzi kryptoburzami v USA, ale konkurencia silnie
Optimizmus na Wall Street slabne pre klesajúcu pravdepodobnosť decembrového zníženia sadzieb Fedu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.