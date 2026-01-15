Eli Lilly klesá v pre-markete! Nová pilulka stále pod kontrolou FDA 💊

Akcie Eli Lilly klesajú v premarkete po správe o oneskorení zo strany americkej FDA pri schvaľovaní novej perorálnej tabletky na chudnutie, ktorá by mohla predstavovať významný produkt v portfóliu spoločnosti. Trhy zvyčajne negatívne reagujú na odklady kľúčových regulačných rozhodnutí, pretože to odďaľuje uvedenie produktu na trh, zvyšuje neistotu v súvislosti s potenciálnymi tržbami a dočasne brzdí rast výnosov. Ide o typickú reakciu, ktorá môže vytvoriť krátkodobý tlak na cenu akcií.
Z dlhodobého hľadiska sa však neočakáva, že by toto oneskorenie výrazne ovplyvnilo fundamenty spoločnosti – samotný produkt má silný potenciál výnosov. Klinické skúšky priniesli nádejné výsledky a trh s liečbou obezity stále rastie. Analytici zostávajú mierne optimistickí a stále vnímajú, že Eli Lilly má reálnu príležitosť získať podiel na trhu po schválení lieku. Spoločnosť má bohaté skúsenosti v segmente GLP-1 a silné portfólio, čo zmierňuje dlhodobé riziká.
Trhy budú teraz pozorne sledovať ďalšie aktualizácie zo strany FDA, ako aj klinické a predajné správy a regulačný vývoj vo farmaceutickom sektore, ktoré môžu ovplyvniť tempo komercializácie lieku a jeho ziskovosť.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Banky a technológie ťahajú indexy nahor 🏭 Americký priemysel zostáva silný
Najväčší vo svojej triede: Čo hovoria výsledky BlackRocku o trhu?
US OPEN: Výsledky bánk a fondov podporujú oceňovanie
PNC Financial hlási nárast ziskov vďaka fúziám a vyšším úrokovým príjmom
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.