Eli Lilly vníma úhradu liekov na obezitu v programe Medicare ako kľúčový katalyzátor pre uvedenie orforglipronu

Eli Lilly stavia širšiu úhradu liekov na obezitu v programe Medicare do pozície významného katalyzátora pre uvedenie svojho perorálneho kandidáta zo skupiny glucagon-like peptide-1 (GLP-1), orforglipronu. Podľa novembrovej dohody Lilly s americkou vládou by príjemcovia Medicare s obezitou alebo nadváhou platili za Zepbound a v prípade schválenia aj za orforglipron najviac 50 USD mesačne, a to už od 1. apríla 2026. Lilly uviedla, že tento rámec by mohol rozšíriť prístup k liečbe pre takmer 40 miliónov Američanov vo vládnych poistných programoch, čo ukazuje, prečo je úhrada pre komerčný príbeh tejto pilulky kľúčová.
Čo dohoda o prístupe mení
Lilly uviedla, že cieľom dohody je znížiť náklady pacientov a rozšíriť prístup prostredníctvom Medicare, Medicaid a samoplatcovského kanála LillyDirect. U samoplatcov by cena orforglipronu podľa spoločnosti v prípade schválenia začínala na 149 USD za najnižšiu dávku a dosahovala až 399 USD pri vyšších dávkach.
Tlak na širší prístup je dôležitý, pretože perorálne lieky na obezitu môžu priviesť pacientov, ktorí doteraz liečbu odkladali namiesto začatia injekčnej terapie. Lilly sama uviedla, že širšia dostupnosť týchto liekov môže byť pre pacientov zásadnou zmenou, a vedenie zároveň upozorňuje na silný komerčný potenciál celej kategórie perorálnych liekov.
Časový plán uvedenia a konkurencia
Reuters 2. marca uviedol, že Lilly pripravuje uvedenie orforglipronu na americký trh už v druhom štvrťroku, ak získa schválenie FDA, pričom firma očakáva regulačné rozhodnutie na začiatku druhého štvrťroka. Finančný riaditeľ Lucas Montarce zároveň povedal, že Lilly môže začať liek expedovať približne do týždňa po schválení a že firma vytvorila predštartové zásoby v hodnote 1,5 miliardy USD.
Lilly vstupuje na čoraz konkurenčnejší trh s perorálnymi liekmi na obezitu. Novo Nordisk uviedla perorálny Wegovy na americký trh v januári a Lilly zároveň uviedla, že širšiu dostupnosť orforglipronu mimo Spojených štátov očakáva okolo roku 2027.
Trhy teraz budú sledovať rozhodnutie FDA o orforgliprone, tempo, akým Lilly premení prísľuby úhrady na skutočné pokrytie, a tiež to, či perorálna alternatíva dokáže rozšíriť trh s liečbou obezity nad rámec súčasných používateľov injekčných prípravkov.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
