📉Akcie PayPay klesajú približne o 8 % po oznámení o dokončení IPO

Akcie spoločnosti PayPay Corp v pondelok 30. marca v úvode obchodovania klesli približne o 8,1 % na 21,18 USD, pričom počas dňa sa dostali až na minimum 21,00 USD oproti predchádzajúcemu záveru na 23,04 USD. Pohyb prišiel po tom, čo PayPay oznámila dokončenie svojho amerického IPO a plné uplatnenie opcie upisovateľov na nákup ďalších 8 248 081 ADS za 16 USD za kus. Pondelkové vyhlásenie PayPay sa týkalo najmä technických parametrov ponuky, nie nového varovania v oblasti hospodárenia alebo prevádzky, čo naznačuje, že pokles súvisel skôr s pozíciovaním po IPO než s novým zhoršením fundamentu.
Dokončenie IPO a navýšenie objemu akcií
PayPay uviedla, že 13. marca uzavrela predaj 54 987 214 ADS a že 27. marca bola plne uplatnená opcia upisovateľov na navýšenie emisie. Celková veľkosť IPO sa tak zvýšila na 63 235 295 ADS, vrátane 23 932 960 ADS predaných predávajúcim akcionárom SVF II Piranha (DE) LLC kontrolovaným skupinou SoftBank. PayPay uviedla, že čistý výnos z IPO dosiahol 94,6 mld. JPY, teda približne 603 mil. USD, po odpočítaní upisovacích zliav, provízií a odhadovaných nákladov na transakciu.
Akcie sa na Nasdaq začali obchodovať 12. marca pod tickerom PAYP po tom, čo spoločnosť stanovila cenu IPO na 16 USD za ADS, teda pod marketingovým rozpätím 17 až 20 USD. Reuters uviedol, že akcie PayPay pri debute na Nasdaq otvorili približne o 19 % vyššie než emisná cena, čo japonskú platobnú platformu ocenilo približne na 12,7 mld. USD.
Akcie sú stále nad cenou IPO
Aj po pondelkovom poklese sa PayPay stále obchodovala približne 32,4 % nad IPO cenou 16 USD, teda na 21,18 USD. Akcie tak síce výrazne ustúpili z denných maxím, no stále zostávajú citeľne nad úrovňou, za ktorú bola ponuka predaná pred necelými tromi týždňami.
Spoločnosť vstúpila na burzu ako jedna z najväčších digitálnych platobných platforiem v Japonsku, keď mala na konci roka 2025 približne 72 miliónov registrovaných používateľov. Práve tento rozsah pomohol podporiť silný dopyt po IPO, no pondelkový pohyb zároveň ukazuje, že novo zalistované tituly môžu zostať volatilné, kým trh vstrebáva vyššiu ponuku akcií a nanovo oceňuje biznis po silnom debute.
Trhy teraz budú sledovať, či sa PAYP dokáže stabilizovať nad IPO cenou po tom, ako trh vstrebá rozšírený free float. Investori sa tiež zamerajú na ďalší prevádzkový update spoločnosti, aby zistili, či fundamenty dokážu podporiť prémiu vytvorenú po debute z 12. marca.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.