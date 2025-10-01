Eni pripravuje kľúčové rozhodnutie o druhej LNG plošine v Mozambiku

Podľa agentúry Reuters sa talianska energetická skupina Eni chystá vo štvrtok v Mapute podpísať konečné investičné rozhodnutie (FID) pre svoj druhý plávajúci projekt skvapalneného zemného plynu (LNG) v Mozambiku – Coral North. Ceremoniálu sa má zúčastniť generálny riaditeľ Eni Claudio Descalzi aj mozambický prezident Daniel Chapo.
Projekt Coral North má po spustení produkčnú kapacitu 3,5 milióna ton LNG ročne a nadviaže na už prevádzkovanú plávajúcu plošinu Coral South, ktorá začala s vývozom v roku 2022. Nová jednotka by mala zdvojnásobiť súčasnú LNG produkciu Mozambiku z offshore oblasti panvy Rovuma.
Výhoda offshore lokality
Na rozdiel od konkurenčných projektov spoločností TotalEnergies a ExxonMobil, ktoré čelia bezpečnostným komplikáciám na pevnine, Eniho offshore inštalácie zostávajú nedotknuté. Vďaka tomu si spoločnosť udržiava náskok v rozvoji LNG infraštruktúry v regióne.
Graf ENI.IT (D1)
Aktuálne sa cena pohybuje na úrovni 14,944 EUR, tesne nad kĺzavým priemerom EMA 50 (14,790 EUR), ktorý spolu so SMA 100 (14,297 EUR) slúži ako kľúčová dynamická podpora. Obe krivky majú rastúci sklon, čo potvrdzuje pokračujúci strednodobý býčí trend.
Zdroj: xStation5
