Eni stavia na energiu z fúzie – uzatvára kontrakt v hodnote viac než 1 miliardu dolárov s americkým startupom CFS

Talianska energetická spoločnosť Eni podpísala kontrakt v hodnote viac než 1 miliardu USD na nákup elektrickej energie s americkou firmou Commonwealth Fusion Systems (CFS), ktorá vyvíja fúznu elektráreň vo Virgínii.
Projekt s názvom ARC by mal do začiatku 30. rokov tohto desaťročia produkovať energiu pomocou jadrovej fúzie – rovnakého procesu, ktorý poháňa Slnko.
Aj keď CFS zatiaľ nepozná presné náklady ani termín dokončenia projektu, Eni sa zaviazala odoberať elektrinu z plánovanej 400 MW elektrárne v okrese Chesterfield, ktorý je súčasťou rastúceho energetického uzla amerických dátových centier.
Tento krok posilňuje dôveru v komerčnú budúcnosť fúznej energie, ktorú Eni považuje za kľúč k udržateľnému a lacnému energetickému mixu budúcnosti.
Eni mení profil a mieri do budúcnosti
Spoločnosť Eni, ktorá bola v minulosti výrazne orientovaná na fosílne palivá, sa rebranduje na technologicko-energetickú firmu. Do startupu CFS investuje už od roku 2018 a aktuálna dohoda nadväzuje na predchádzajúci kontrakt CFS s Googlem, ktorý v júni podpísal dohodu na 200 MW z tej istej elektrárne. Hoci detaily o množstve energie z kontraktu s Eni zatiaľ neboli zverejnené, ide o prvú miliardovú dohodu medzi fúznym startupom a európskou energetickou spoločnosťou, čo posúva komerčnú jadrovú fúziu bližšie k realite než kedykoľvek predtým.
Jadrová fúzia – bližšie ku komerčnému využitiu?
Spoločnosť CFS, založená v roku 2018, využíva na spustenie fúznej reakcie silné magnety, na rozdiel od laserových metód používaných v laboratóriách. V roku 2022 síce Lawrence Livermore National Laboratory dosiahla prechodný energetický zisk, no k dosiahnutiu stabilného a opakovateľného „engineering break-even“ zostáva ešte dlhá cesta.
Graf ENI.IT (D1)
Akcie spoločnosti Eni po silnom raste z letných mesiacov vykazujú známky krátkodobej korekcie. Aktuálne sa obchodujú na úrovni 14,54 EUR, pričom cena prelomila pod kĺzavý priemer EMA 50 (14,70 EUR), ale stále sa drží nad SMA 100 (14,15 EUR), ktorý predstavuje kľúčovú technickú podporu.
Ak by došlo k prerazeniu pod SMA 100, mohla by sa otvoriť cesta k ďalším supportom v pásme 13,80 až 13,50 EUR.
Naopak, udržanie nad touto úrovňou a návrat nad EMA 50 by mohli obnoviť býčí trend a viesť k opätovnému testu rezistencie okolo 15,00 EUR.
Zdroj: xStation5
