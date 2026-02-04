Equinor znižuje objem spätného odkupu akcií po poklese kvartálneho zisku

- Equinor znížil spätný odkup akcií na 1,5 miliardy USD pre rok 2026 v dôsledku nižších ziskov.
- Equinor znížil spätný odkup akcií na 1,5 miliardy USD pre rok 2026 v dôsledku nižších ziskov.
- Zisk po zdanení klesol o tretinu a nenaplnil očakávania analytikov.
- Silný výkon midstream divízie a vyššia produkcia čiastočne zmiernili dopad klesajúcich cien.
- Spoločnosť očakáva rast produkcie o 3 % v roku 2026 a vstupuje do „normalizovanej“ fázy trhu.
Nórsky energetický gigant Equinor ASA oznámil zníženie svojho programu spätného odkúpenia akcií na 1,5 miliardy libier v roku 2026, čo predstavuje výrazný pokles oproti 5 miliardám libier v roku 2025. K tomuto kroku došlo po tom, ako spoločnosť oznámila sklamanie zo výsledkov za štvrtý štvrťrok, keď zisk po zdanení medziročne klesol takmer o tretinu a nedosiahol odhady analytikov.
Slabšie výsledky sú dôsledkom poklesu cien ropy a zemného plynu, ktoré ukončili rok 2025 s najväčšími ročnými stratami od roku 2020. Zatiaľ čo ropný sektor zaznamenal bezprecedentný rast cien a rekordné zisky po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, súčasná situácia na trhu signalizuje návrat k normalizácii. Ako povedal finančný riaditeľ Torgrim Reitan: „Prechádzame z plynového supercyklu do normálneho režimu, kde musíme riadiť spoločnosť v rámci štandardných finančných obmedzení.“
Upravený prevádzkový zisk po zdanení dosiahol 1,55 miliardy USD, pričom priemerný odhad trhu bol 1,59 miliardy USD. Napriek nižším cenám sa spoločnosti podarilo čiastočne zmierniť dopad vďaka silným výkonom svojej divízie midstream a rekordnej ťažbe ropy a plynu, vrátane príspevkov z nového poľa Johan Castberg a brazílskeho projektu Bacalhau. Celková ťažba medziročne vzrástla a spoločnosť Equinor očakáva ďalší rast približne o 3 % v tomto roku.
Divízia MMP (marketing, midstream a spracovanie) zaznamenala upravený prevádzkový zisk vo výške 678 miliónov USD, čím výrazne prekonala očakávania (spoločnosť predtým stanovila cieľ približne 400 miliónov USD za štvrťrok).
Výsledky spoločnosti Equinor sú prvými spomedzi veľkých európskych energetických spoločností, ktoré udávajú tón celej sezóny zverejňovania výsledkov. Pozornosť sa teraz obracia na spoločnosť Shell, ktorá zverejní svoje výsledky vo štvrtok. V USA už spoločnosti Exxon Mobil a Chevron prekonali odhady.
Graf EQNR.NO (D1)
Akcie spoločnosti Equinor ASA sa v súčasnosti obchodujú za 249,80 NOK a po silnom raste v druhej polovici januára vstúpili do fázy konsolidácie v rozmedzí 246 – 256 NOK. Cena sa v súčasnosti drží nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (244,19 NOK) a SMA 100 (241,70 NOK), čo signalizuje Z technického hľadiska je dôležité, že akcie Equinor sa podarilo prelomiť dlhodobý klesajúci trend, ktorý skončil prelomením SMA 100 v polovici januára. Udržanie sa nad úrovňou 245 NOK (EMA 50) bude kľúčové pre potvrdenie nového rastového trendu. Naopak, prelomenie pod túto úroveň by mohlo vyvolať návrat na úrovne okolo 238-240 NOK.
Zdroj: xStation5
